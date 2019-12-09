内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

再见，居民户口簿！湖南推出电子户口本长这样

2019/12/9 21:49:54来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

“户口簿”，在旧时被称为“丁籍册、贯籍册、户版、黄册”等，而在今天我们叫“居民户口簿”。与古代不同，现在的“户口簿”一是公民身份及家庭关系的一种依据；二是让公民更好的享受户籍所在地提供的便民利民服务。

据湖南公安服务平台消息，面向湖南省居民推出了电子户口本。目前仅湖南省户籍居民可以获取本人的电子户口本，同时电子户口本也会和电子身份证一样，今后将开通更多的应用场景

下面是电子户口本：

除了方便你随时随地查询自己的户口信息外，以你网上办理公安业务为例：“湖南公安服务平台”已开通身份证遗失网上补领功能，极大地方便了人民群众。但为核实用户身份，根据相关规定，仍需要申请人填写户号，如果户口本老化或者没带户口本，显然，办理该项业务时会有些小麻烦，而你拥有电子户口本后，可随时查看自己的户号，办证更加方便快捷。

关注"湖南公安服务平台"微信公众号

注册登录

进入公众号后，点击【个人中心】


点击【立即注册】，按要求填写信息即可注册登录



实人认证

返回【个人中心】，点击【实人认证】，首先阅读“注意事项”后点击【下一步】，系统会自动显示身份证号码和姓名，确认这两项基本信息无误后，再根据视频录制规范，录制3秒视频进行实人检测身份认证。



查看电子户口本

实人认证成功后，点击【个人中心】→【电子证照】，往下滑动，即可查看电子户口本

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有