再见，居民户口簿！湖南推出电子户口本长这样

“户口簿”，在旧时被称为“丁籍册、贯籍册、户版、黄册”等，而在今天我们叫“居民户口簿”。与古代不同，现在的“户口簿”一是公民身份及家庭关系的一种依据；二是让公民更好的享受户籍所在地提供的便民利民服务。

据湖南公安服务平台消息，面向湖南省居民推出了电子户口本。目前仅湖南省户籍居民可以获取本人的电子户口本，同时电子户口本也会和电子身份证一样，今后将开通更多的应用场景

下面是电子户口本：

除了方便你随时随地查询自己的户口信息外，以你网上办理公安业务为例：“湖南公安服务平台”已开通身份证遗失网上补领功能，极大地方便了人民群众。但为核实用户身份，根据相关规定，仍需要申请人填写户号，如果户口本老化或者没带户口本，显然，办理该项业务时会有些小麻烦，而你拥有电子户口本后，可随时查看自己的户号，办证更加方便快捷。

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