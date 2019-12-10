帕克太阳探测器发现太阳磁场或正在翻转

北京时间12月10日消息，据国外媒体报道，2018年8月，NASA的帕克太阳探测器实现了距太阳最近的一次飞越，距离太阳仅1500万英里（约合2400万公里），并利用尖端科学仪器收集了大量数据，无意间创下了人造物体有史以来的最远飞行记录。

而针对这些数据的研究结果最近刚开始对外公布。就在本周三，科学家在《自然》期刊上发表了四篇论文。这些研究发现将改写我们对恒星诞生、演化和死亡过程的理解，还将帮我们找到保护宇航员在长途太空旅行中免受宇宙严酷环境伤害的新方法。

“刚开始分析这些数据时，它们的复杂程度简直超出了我们的想象。”帕克太阳探测器科学仪器的首席研究员斯图尔特·贝尔（Stuart Bale）表示，“现在我已经习惯了。但我第一次给同事们展示这些研究结果时，他们也忍不住大吃一惊。”

最令该研究团队惊讶的是，太阳释放的磁场似乎在前后翻转，引发了局部扰动。有时其磁场甚至会出现“180度大转弯”，反过来对准太阳自身。科学家仍不清楚这种磁场翻转现象发生的原因，但它也许能帮助我们更好地理解能量在离开太阳时、以及后续在太阳系中流动的方式。

“早在太空时代初期，科学家就在太阳风中观察到了波的存在。我们猜测，距离太阳越近，这些波就越强。但我们没有预料到太阳风的速度曲线中会存在如此连贯一致的尖峰结构。”

科学家还发现，太阳辐射会导致周围的宇宙尘埃粒子蒸发，形成了一条宽约350万英里（约合560万公里）的无尘带。

此外，太阳风围绕太阳运动的速度“几乎比标准模型的预测结果快了10倍“。

此次任务还让我们首次观察到了正在围绕太阳旋转的太阳风，而不是离开太阳之后、以垂直于太阳切面方向运动的太阳风。

NASA总部太阳物理学部门主任尼古拉·福克斯（Nicola Fox）指出：“太阳是我们唯一能开展近距离探测的恒星。此次收集到的这些数据已经大大改变了我们对太阳、以及宇宙中其它恒星的理解。帕克太阳探测器目前仍在严酷的太空环境中穿行，不断传回令人大感惊奇和激动的新数据。“

帕克太阳探测器将在2020年1月29日再次接近太阳，希望能够打破之前创下的距离记录。