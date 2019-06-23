NASA：通过月壤也能研究太阳历史和生命演化进程

IT之家6月23日消息 据新华社报道，美国航天局日前宣布，其科研团队发现月壤可以成为人们了解早期太阳活动的窗口，从而为地球何以能够孕育生命提供证据。

研究人员此前用计算机模拟了太阳系在慢速、中等和快速旋转的恒星下的演化，发现了月壤中钠和钾的含量远少于地球土壤的奥秘，这可能是因为来自太阳的带电粒子将这两种元素击出月球。

只有慢速旋转的恒星能够向月球表面喷射适量的带电粒子。随着时间的推移，这些带电粒子将足够的钠和钾撞击到太空中，留下今天我们看到的月壤样本或月球陨石中钠和钾的含量。

研究人员说，早期太阳自转速度比半数新生恒星要慢。他们估计，在最初10亿年中，太阳至少需要9到10天才能完成一次自转。早期太阳的自转速度是“地球理想型”，这一自转速度下的带电粒子喷射状态为地球孕育生命创造了条件。46亿年前，来自太阳的带电粒子正好可以将地球表面并不利于生命孕育的氢和氦大量“吹”走；地壳固化后，火山又逐渐喷发出二氧化碳、水和氮，从而孕育了最早的细菌生命；地球形成的磁场足以保护生命不受太阳粒子侵害。

研究人员称，太空天气可能是太阳系行星演化的主要影响因素之一，而月球能够成为了解过去的窗口，因为它没有大气和板块运动，所以太阳粒子活动会在月壤中留下证据。