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BT下载软件uTorrent遭杀软围剿，Windows Defender视其为严重威胁

2019/12/10 8:51:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月10日消息 uTorrent是最受欢迎的BitTorrent客户端之一，但最近该软件遭到各大杀毒软件“围剿”，包括微软自己的Windows Defender在内的一系列防病毒应用程序将uTorrent标记为威胁。

虽然目前尚无详细信息，但这很可能是uTorrent中捆绑的广告软件引起的，通常这不会损害用户的设备，但用户在设备上安装应用程序时仍应谨慎对待。

Windows Defender将uTorrent威胁标记为“严重”等级，称其为“可能有害的应用程序”。其他认为uTorrent有害的杀毒软件还包括Antiy-AVL，Comodo，Cylance，DrWeb，ESET NOD32，Gdata，Sangfor Engine Zero和Sophos Antivirus，而Bitdefender，Kaspersky和Symantec等软件并没有将uTorrent标记为危险。

uTorrent论坛上的帖子表明，该问题发生在从3.4.9及更高版本开始的所有版本的uTorrent中，甚至客户端本身的下载也被阻止。

目前uTorrent并未给出官方声明，这让用户无法安心继续使用uTorrent。

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关键词：uTorrent

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