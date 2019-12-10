苹果起诉前芯片高管背叛公司，却被反指窥探个人机密短信

北京时间12月10日消息，一位负责iPhone芯片开发的前苹果公司高管今天表示，苹果在起诉他创办公司前查看了他的机密短信。

今年2月，杰拉德·威廉姆斯三世(Gerard Williams III)从苹果离职，随后在同月与其他几位前苹果开发者创办了Nuvia公司。威廉姆斯此前担任苹果所有移动设备芯片的“首席架构师”。他的新公司Nuvia开发数据中心使用的处理器。今年11月，Nuvia推出了隐秘模式(stealth mode)，宣布融资5300万美元。

苹果在8月份起诉威廉姆斯违反合约，表示他受制于知识产权协议，不得规划或参与任何“与苹果业务或产品竞争以及直接相关”的商业活动。

作为回应，威廉姆斯指控苹果监控其短信，以令人震惊和不安的方式侵犯隐私。他在一条短信中称，苹果别无选择只能收购他的新公司。

“按照苹果的逻辑，如果一位苹果员工向另外一位员工说起或以发送短信的方式，表达对苹果策略或决定的批评，那么这种讨论据称就会被视为劝人离开苹果的非法‘教唆’。”威廉姆斯在诉讼中称。

近几年，苹果一直利用隐私功能来大力宣传其设备和服务，并批评谷歌、Facebook等其他公司使用了太多个人数据。

苹果在提交给圣何塞州法院的诉状中称，威廉姆斯在短信中批评苹果预示着他在鼓动同事离开苹果，加盟Nuvia。苹果还表示，威廉姆斯还在公司任职时就已在“规划和筹建”Nuvia，利用他在公司任职近10年所积累的知识开发随后被Nuvia所用的技术。

苹果称，尽管其公开努力是开发移动芯片，似乎不会立即与Nuvia发生竞争，但是公司已在“考虑设计或定制服务器”，已研发重要服务器相关技术以优化用于自主运营和开发工作的服务器。

这场诉讼将于1月21日举行听证会。届时，威廉姆斯将设法让法官驳回苹果的诉讼。他和律师称，苹果的诉讼是在“拼命努力阻止一位前员工的合法就业”。