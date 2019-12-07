美国律师事务所起诉苹果与三星：辐射超标数倍

IT之家12月7日消息 据外媒MacRumors报道，一家总部位于芝加哥的律师事务所Fegan Scott提起了针对苹果和三星的诉讼。Fegan Scott表示，独立测试表明，当按照“制造商销售”的方式使用时，这些智能手机的射频辐射水平“远远超过了联邦限制”。

该诉讼的依据可以追溯到八月，当时《芝加哥论坛报》对热门智能手机输出的射频辐射水平进行了调查。 《芝加哥论坛报》与一家经过认证的实验室合作，对多款智能手机进行了测试。结果发现，苹果部分手机的辐射水平超过了安全限制。三星、摩托罗拉等大部分手机的射频辐射水平也超过FCC规定。彼时，苹果声明称：

包括iPhone 7在内的所有iPhone型号，都获得了美国联邦通信委员会（FCC）和其他所有销售iPhone国家的全部认证。在对报告中测试的所有iPhone型号进行仔细评估和后续验证后，我们确认我们符合要求，并遵守所有适用的辐射规定和限制。

在《芝加哥论坛报》公布调查结果的第二天，Fegan Scott律师事务所承诺进行自己的调查。费根·斯科特（Fegan Scott）与经FCC认证的实验室合作，对六种智能手机型号进行测试，测试距离从0到10毫米不等，来测量手机接触或接近人体时的射频辐射水平。

进行测试的实验室表示，iPhone 8和Galaxy S8在2毫米距离测试中，辐射是“联邦辐射上限的两倍以上”；在零距离测试中，iPhone 8辐射是“联邦辐射上限的5倍以上”。

收到测试结果后，费根·斯科特（Fegan Scott）决定对苹果和三星正式发起诉讼，涉及‌iPhone‌ 7 Plus、iPhone 8‌、iPhone XR、Galaxy S8、Galaxy S9和Galaxy S10。律师Beth Fegan表示：

苹果与三星的智能手机已经改变了我们的生活方式。儿童、青少年和成年人醒来后会检查他们的电子邮件或者玩游戏，也会使用智能手机进行工作或学习。他们整天和智能手机在一起。 制造商告诉消费者这是安全的，但我们需要测试辐射并确认是否的确如此。独立测试结果表明，RF辐射水平超过了联邦限制。甚至如果按照苹果和三星鼓励我们使用的方式来使用手机，辐射会超出500%。消费者应该了解真相。

根据Fegan Scott的说法，实验室进行的测试反映的是“实际使用条件”，而不是“制造商设定的条件”，这意味着该测试很可能不是以苹果公司内部测试的方式进行的。例如，Apple的测试距离是5mm，而不是0mm和2mm。

《芝加哥论坛报》最初的测试是在模拟可能出现的最坏的情况。在低信号和全功率下工作以产生最大的射频辐射水平，目前尚不清楚律师事务所的测试是如何进行的。

现在没有证据表明超过联邦规定的射频辐射水平可能造成伤害，因而此时不应警告消费者。FCC正在进行自己的独立测试，这些结果应能为智能手机的安全性提供更多的认识。

苹果告诉担心射频辐射的用户可使用免提选项。过去‌的一些iPhone‌也建议了携带距离。例如，对于‌iPhone‌ 4和iPhone‌ 4s，苹果公司表示，它们应与人体保持至少10mm的距离，在iPhone‌ 7上也有类似的建议。

该诉讼要求苹果赔偿损失，并支付医疗监控费用。

相关阅读：

《苹果回应iPhone辐射超出安全极限：符合所适用辐射规定和限制》

《苹果和三星遭遇集体诉讼：手机辐射严重超标》