三季度全球可穿戴设备出货量上涨94.6%，苹果稳居第一

新浪科技讯北京时间12月10日下午消息，据外媒报道，国际数据公司（IDC）之全球季度可穿戴设备观察的最新数据显示，2019年第三季度全球可穿戴设备的总发货量为8450万台，同比上涨94.6%，创下单季度发货量新高。可穿戴耳机市场的新产品贡献了第三季度可穿戴设备需求的大部分增长，出货量几乎占到该季度的一半，智能手环和智能手表的出货量紧随可穿戴耳机之后。

“可穿戴耳机已日渐成为可穿戴设备市场上的新产品，”IDC可穿戴设备团队的研究负责人拉蒙·T·亚马斯（Ramon T. Llamas）说，“首先，许多零售商选择简化智能耳机上的插孔，推动无线耳机的发展趋势。随后，可穿戴耳机逐渐融入其他或增强或扩展音频体验的功能。再接着，可穿戴耳机逐渐采纳多种形式——从真正的无线到头戴式耳机——迎合各层次的耳机用户。最后，设备的价格也大幅下降，部分价格甚至跌至20美元以下。”

“家庭和手机上的智能助手的兴起推动了人们对可穿戴设备的需求增长，因为这些设备可以连接智能助手，”IDC移动设备观察团队的研究主管希特斯·乌巴拉尼（Jitesh Ubrani）说，“随着设备的形式逐渐多样化，又融入智能之手功能，可穿戴设备市场正逐步买入大众市场设备类别，不再仅仅是侧重健康和健身需求的设备。”

可穿戴设备公司概述

苹果：Apple Watch、AirPods和Beats耳机等热门产品让苹果公司稳坐头把交椅。展望未来，Apple Watch系列3的降价以及AirPods Pro的发布，有助于苹果在短期内继续在可穿戴设备市场保持优势地位。

小米：小米手环系列产品在第三季度的出货量超出1000万台，公司也得以通过打开欧洲、中东和非洲地区的市场，显著提升全球影响力。

三星：三星的新款智能手表和可穿戴耳机（自有品牌兼JBL品牌）的市场份额占到9.8%。迄今为止，公司已成功地将其智能手机和Galaxy耳机与旗下智能手机绑定，该战略也得到了回报，世界各地的运营商都在推广三星的系列产品。

华为：华为在国内市场上的强势表现让公司在可穿戴设备全球市场上位居第四。国内，华为年同比增长率高达188%，成为中国增长最快的公司之一。在世界其他地方，华为的增长依旧稳健，尽管出货量降低不少，其中80%的出货量集中在中国市场。

Fitbit：位居第五，公司的最新款可穿戴设备和手表广受好评，但本季度的增长仍不明显。谷歌拟收购该公司的消息，使Fitbit的未来充满不确定性。

▲图：2019年第三季度五大可穿戴设备公司，按出货量、市场份额与同比增长率划分，出货量单位：百万台

产品类别概述

可穿戴耳机：与其他可穿戴产品相比，可穿戴耳机的同比增长率最高，市场份额最大。第三季度的表现创先单季度最高的同时，也为未来第四季度奠定了坚实的基础。

智能手环：市场热度依旧，简单纯粹的价值主张和低价优势让智能手环领先于智能手表和可穿戴产品。最重要的是，新的功能赋予了手环与智能手表相类似的功能，从而使得智能手环在市场上更有意义。

智能手表：在第三季度，智能手表的表现与智能手环不相上下，但最终以微弱劣势不敌智能手环。该季度，多数公司的主要产品仍是旧款手表，而消费者则更期待第四季度的新产品。尽管如此，随着产品大幅降价，对价格敏感的消费者可以购入与新款功能差不了太多的低价设备。

▲图：2019年第三季度，全球可穿戴设备市场上的各产品类别表现，按出货量、市场份额与同比增长率划分，出货量单位：百万台