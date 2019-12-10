蓝箭航天宣布完成5亿C轮融资，2019年共完成6亿融资

网易科技讯12月10日消息，近日，蓝箭航天完成5亿元人民币C轮融资，投资方为碧桂园创投。截至12月，蓝箭航天在2019年共完成6亿元人民币融资。

蓝箭表示，本轮募集到的资金将主要用于朱雀二号液体火箭的研制、发射准备工作以及火箭重复使用技术的验证。后续，将会持续加强朱雀二号火箭和天鹊发动机研制及批量生产能力、核心工艺及测试保障能力，逐步开始技术迭代，保持蓝箭航天在民营液体火箭领域的持续领先。

2019年5月到11月，蓝箭航天圆满完成“天鹊”家族80+10两型液氧甲烷火箭发动机全系统热试车考核。标志着研制工作均取得重大突破，核心技术得到了有效验证。与此同时，朱雀二号运载火箭已经投产各分系统初样产品，未来将展开密集的地面试验工作和首飞前的各项准备。

朱雀二号运载火箭是中国首款中大型液氧甲烷火箭，“朱雀二号”系列液体运载火箭采用“高可靠性、通用化、低成本”的设计理念，依靠“一种推进剂组合、一个箭体直径、两型发动机”，构成运力从数吨到几十吨的液体运载火箭系列产品，同时，该系列运载火箭也是目前民营火箭领域运力规模最大的液体火箭系列产品。

据了解，本轮融资前，蓝箭航天在2019年已完成B++轮融资共计1亿元人民币，投资方为上海弋盛投资管理有限公司（弋盛投资）、鲁信创业投资集团股份有限公司（鲁信创投），老股东陕西高端装备基金继续追加投资。