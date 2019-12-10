小米卢伟冰：不要让4G库存成为进入5G时代的包袱

新浪数码讯12月10日下午消息，智能手机品牌Redmi正式发布了首款5G手机Redmi K30，定价1999元起。发布会后，小米集团副总裁，中国区总裁，红米Redmi品牌总经理卢伟冰接受了媒体的群访，谈及了Redmi的那些事。

接手小米品牌：稳健不冒进

前不久小米集团进行了新一轮人事任命，卢伟冰出任小米集团中国区总裁。在问及小米和Redmi双品牌的战略时，卢伟冰先回顾了此前中国区的战略，他表示雷军在任时对团队进行梳理，渠道策略进行梳理以及中国区策略进行了梳理，在这个基础上集团的策略是稳健经营，不冒进，“不要让4G的库存成为进入5G时代的包袱”。

卢伟冰表示在接手之后，会在上述战略的基础上继续执行，并让小米在中国市场有一个更好的提升。

谈定价：为了快速普及

在谈到这次Redmi K30 5G手机定价时，卢伟冰首先提出5G初期的四个问题：终端贵、资费贵、网络覆盖少以及缺少杀手级应用。卢伟冰认为要解决这些问题，首先需要快速普及终端。他表示，终端的快速普及没法通过应用带动手机，那么就一定要通过价格解决。“先通过价格让手机普及，出现应用，然后再通过应用带动手机”。

Redmi推出1999元5G手机，卢伟冰认为它的意义犹如2011年小米发布1999元手机推动智能手机普及一样，这样的价格对5G手机的普及有着历史性意义。