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小米正式进入日本市场，日媒：1亿像素价格还不贵

2019/12/10 8:53:43来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月10日消息 小米公司于昨日正式进入日本市场，发布了包括MI Note 10、小米电饭煲在内的众多AIoT产品。日本媒体全日本新闻网（ANN）也对小米进入日本市场一事做了相关报道。

全日本新闻网介绍，小米已成为全球第四大智能手机制造商，目前小米已在90多个国家和地区发售。同时日媒还着重介绍了小米进入日本市场所带来的第一款手机产品MI Note 10，称其搭载了惊人的一亿像素CMOS，价格为52800日元起。

小米此次进入日本市场后发布了五款产品，分别是：MI Note 10手机（小米CC9 Pro国际版），小米手环4，智能电饭煲，小米18W快充移动电源，20英寸手提箱等。

小米MI Note 10系列手机（小米CC9 Pro国际版）6GB+128GB版本售价52800日元（人民币约3422元）；8GB+256G版本售价64800日元（人民币约4200元），12月23日正式发售；小米手环4售价3490日元（人民币约226元）；智能电饭煲售价9999日元（人民币约648元）；10,000mAh移动电源售价1899日元（人民币约123元）；20英寸金属随身手提箱售价17900日元（人民币约1160元）；蓝色、黑色和黑色的20英寸手提箱经典款售价为7990日元（人民币约517元）。

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关键词：MI Note 10小米日本

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