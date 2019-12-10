鉴黄师神器？坚果Pro 3四开视频的神奇体验

坚果Pro 3上市已经有段时间了，作为一个锤粉我也非常高兴也非常感慨，高兴的是坚果终于出新机了，感慨的是用来用去，还是习惯Smartisan OS系统。这次，坚果Pro 3更新到了Smartisan OS 7.0，其核心的效率三件套也获得了大幅度的功能更新。在这些功能中，我觉得最好用也最有意思的，就是一步导播台功能。

一步导播台和手机分屏功能的区别

它在一个小小的手机屏幕上，首次实现了同屏同时多开四个应用。你可能觉得，这不就是个增强版的应用分屏吗？其实不然。看起来原理相似，逻辑和玩法却大相径庭。主流的分屏功能，一般只能够上下或者左右同时打开两个应用，但它们并没有主次关系，全凭用户手动取舍应用的显示比例，应用很难完整显示，视觉体验不佳。另外，所有的操作仅限分屏应用本身，两者间没有任何的联系。而且一旦退出分屏页面，就需要重新组织分屏内容。

而坚果Pro 3的一步导播台，并不是单纯的应用多开。首先，它是个相对独立的空间。在这里打开的应用，即使暂时退出了一步的界面，也不会自动关闭或杀掉。当再次进入一步时，它们还在。你也可以随时把不需要的应用从导播台中去除，而无需重新组织分屏结构。一步导播台的逻辑非常直接，一个大的视窗为主视窗，三个小的视窗为平行视窗，它们将应用分成了正在操作和待操作两种状态，能够帮助用户更专注于主视窗的内容，也明确了应用的主次关系。

最重要的是这些应用都是完整显示，而且能够彼此互联，提高使用效率。例如我可以将网页上有用的信息拷贝到便签里，也可以将一张有趣的图片拖入网页直接搜索。同时做多件事，还能让它们彼此紧密联系、仅仅有条，这才是一步导播台最关键的作用。

一步导播台四开游戏

当然，我们还可以用它来进行一些骚操作。比如同时玩四个游戏，或者同时开四个视频。这听起来有些不可思议，但坚果Pro 3确实可以。由于适配和操作习惯的缘故，一步导播台之支持同屏运行四个竖版手游，而非横版。不过，这并不影响体验，当我完美的开启了四款游戏，并流畅的无缝切换时，那种心情真的很爽。因为同时玩几个游戏，特别是那种非常肝的刷子游戏，能让你轻松不少。毕竟谁愿意一个个的打开有你，然后刷完一个游戏后另一个游戏却已被杀掉，还要不停地在后台来回切换呢？

一步导播台四开视频

试完了游戏，我们再看看视频。我这里选取了时下流行的几款视频软件，有爱奇艺、腾讯视频、Bilibili以及抖音。同样，四款应用都可以完美运行，同屏播放没有丝毫的卡顿和延迟，这也是坚果Pro 3为什么要采用骁龙855 Plus和12GB大内存的重要原因。你看，像抖音这种竖版的视频可以全窗口显示，那如果我同时开四个小姐姐的手机直播，岂不是美滋滋？或者说哪一天鉴黄师用上了它，效率不就翻倍了嘛。

总结

在整个四开游戏和四开视频的体验过程中，我对一步导播台的操作逻辑和流畅度上的体验非常满意，唯一让人有些不爽的是，这些视频和游戏都有声音，然而四个应用的声音也是同步播放，有些尴尬。一步导播台得益于坚果Pro 3强大的硬件和创新的交互方式，让应用多开变得有趣而高效，虽不完美却潜力无穷。我也期待更好的一步能够带给我们更棒的体验。