中国联通启动数据中心交换机设备集采：总预算9.32亿元

中国联通日前发布“2019-2020年数据中心交换机设备集中采购项目招标公告”。此次集采共涉及2019-2020年总部及省分公司、子公司数据中心交换机设备需求量共计约8027台，采购总预算93194.08万元（不含税）。

公告显示，此次采购数据中心交换机包含汇聚交换机和接入交换机两类。汇聚交换机包含框式汇聚交换机和盒式汇集交换机。框式汇聚交换机按业务槽位区分，设置3个典配模型；盒式汇聚交换机按端口规格区分，设置2个典配模型。接入交换机根据上/下行端口规格区分，设置3个典配模型。SDN控制器单独设置1个典配模型。

中国联通表示，此次集采划分为5个标包，具体标包划分如下：

标包1：16插槽汇聚及接入交换机。招标范围为：典配1:16插槽核心汇聚交换机、典配0（SDN控制器典）、典配5：接入交换机（100G上行+10G下行）、典配6：接入交换机（40G上行+10G下行）；采购预算28920.65万元（不含税）。

标包2：8插槽汇聚及接入交换机。招标范围为：典配2：8插槽核心汇聚交换机、典配0（SDN控制器典）、典配5：接入交换机（100G上行+10G下行）、典配6：接入交换机（40G上行+10G下行）；采购预算49687.88万元（不含税）。

标包3：4插槽汇聚及接入交换机；招标范围为：典配3：4插槽核心汇聚交换机、典配0（SDN控制器典）、典配5：接入交换机（100G上行+10G下行）、典配6：接入交换机（40G上行+10G下行）；采购预算10039.55万元（不含税）

标包4：盒式汇聚（100G）及接入交换机；招标范围为：典配3-1：盒式汇聚交换机（100G）、典配4：接入交换机（100G上行+25G下行）；采购预算3425万元（不含税）

标包5：盒式汇聚（40G）及接入交换机；招标范围为：典配3-2：盒式汇聚交换机（40G）、典配6：接入交换机（40G上行+10G下行）；采购预算1121万元（不含税）。

公告显示，每个标包按照综合排名顺序确定中标人，中标份额按采购预算进行分配。有效投标人数量>5家时，前三名中标，份额分配为第一名60%、第二名30%、第三名10%；有效投标人数量≤5家时，前两名中标，份额分配为第一名60%、第二名40%。