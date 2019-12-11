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英伟达发布 441.66 驱动，修复了几个Bug

2019/12/11 7:12:23来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月11日消息 今天，英伟达推出了 441.66 驱动更新，优化了《机甲战士5》和《底特律：变人》等游戏，还修复了几个Bug。

新的驱动为上述两款游戏做了优化，驱动程序还修复了多个Bug，如启用G-Sync的《辐射76》中出现了帧频下降，在NVIDIA的控制面板上出现了错误的显存大小信息，以及 GTX 1080 Ti没有5.1或7.1环绕音效选项的错误显示。

用户现可驱动中搜索更新，或前往英伟达官网下载。

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关键词：英伟达驱动

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