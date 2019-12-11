苹果iOS 13.3正式版最大惊喜：详解新增的垃圾信息收件箱

12月11日上午消息，苹果公司今日凌晨向用户推送iOS 13.3正式版操作系统，除了修复之前版本的bug，对于中国用户来讲，这次的新版最明显变化是针对iMessage垃圾信息做了过滤功能。

以版本号而论，iOS 13.3是一次较为重要的更新，在此前，测试版iOS 13.3已经推出四个版本，今天正式版终于上线。一同推出的还有用于iPad平板电脑的iPadOS 13.3，以及为照顾无法运行iOS 13.3的老设备而做的iOS 12.4.4版本。

细节改进和bug修复

iOS 13.3修复了之前版本的bug，也继续增添在苹果最初承诺提供的一些功能，我们来例举一些用户能感知到的功能。

通讯限制，允许家长来控制孩子通过FaceTime、电话、信息和iCloud联系到的人。但无论是否被通讯限制，紧急电话都是可接打或拨出的。苹果希望通过这些来确保儿童安全，并且在发生紧急情况时不会因通讯限制功能而被耽搁。

iOS 13.3和iPadOS 13.3更新支持了NFC、USB和lightning FIDO2等形式的硬件安全密钥支持。这意味着iPhone和iPad可以支持物理安全密钥（例如银行U盾或某些公司加密盘之类的），这么做是为了让手机和平板能使用更安全的物理身份验证，而不是仅靠软件来验证。

在编辑视频时，可以将编辑后的版本保存为一段新视频，而不是直接替换原始视频。

还有些感知不那么明显的细微变化，例如Apple Watch应用程序图标，数码表冠的颜色变了，从黑色更改为灰色。

iMessage垃圾信息过滤

iMessage垃圾信息新增过滤功能是之前测试版未曾提及的，中国用户应该对此功能格外关注。众所周知，很多不法分子获取用户信息后，会批量发送垃圾信息或含有诈骗内容的信息，对用户造成很大困扰。此前曾有媒体报道称，在iMessage垃圾信息泛滥背后，有一条成熟的产业链。不仅有商家明码标价售卖iMessage群发设备、代发iMessage垃圾信息，用户的Apple ID也疑似遭到泄漏和贩卖。

这次iOS 13.3的更新旨在减少中国用户收到的iMessage垃圾信息。可说是苹果中国工程团队正在着手解决问题。

进入“信息”界面大变，上面分组，下面增加垃圾信箱

落实在iOS 13.3上，具体的变化则包括：

1）收件箱分组

打开信息功能，就能看到这一变化。这个界面有点像email，信息被分成了几类：所有信息；已知发件人（与通讯录联系人或曾回复过发件人的对话）；不在通讯录。

2）新增垃圾信息收件箱

它类似邮件系统的垃圾收件箱，但没有单独放在信息功能下，点击最下的“信息”设置，就会进入这个垃圾收件箱。

什么样的信息会进入这个垃圾收件箱？a）不在通讯录或用户没回复过的Apple ID（就是陌生人）给你发来的iMessage；b）之前向收件人发送过信息、但收件人已删除了之前对话的用户（就是曾经拒绝过的人）发来的iMessage信息；——这两种都是“澳门赌场”那种垃圾信息常见的情况。

为了防止误判，在上述情况下，发送者将会收到一个提示，告知他们收件人可能没有看到其信息。这么做是为了防止正常的信息被误判断拦截。

被过滤掉的信息会到这里来

目前还没法断言过滤效果，我们使用一段时间后会得到更多验证。我们相信，苹果这次针对中国的改进可以最大限度地减少垃圾信息，这已表明这家公司对垃圾信息问题的重视。

附，iOS 13.3的官方更新描述

iOS 13.3包括了改进和错误修复，并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。

屏幕使用时间

新增的家长控制提供了更多通信限制，可限制子女通过电话、“FaceTime通话”或“信息”联系的对象

家长可通过子女的联系人列表管理显示在子女设备上的联系人

股市

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本更新还包括错误修复及其他改进：

在“照片”中修剪视频时可创建新的视频片段

在Safari浏览器中新增了对NFC、USB和闪电FIDO2适用的安全密钥的支持

修复了“邮件”可能无法下载新邮件的问题

解决了Gmail帐户无法删除邮件的问题

解决了可能导致Exchange帐户中邮件显示错误字符以及重复发送邮件的问题

修复了长按空格键后光标可能不移动的问题

解决了可能导致通过“信息”发送的截屏变模糊的问题

解决了裁剪或使用“标记”后的截屏可能不会存储到“照片”的问题

修复了“语音备忘录”录音可能无法与其他音频App共享的问题

解决了“电话”App的未接来电标记可能无法清除的问题

解决了“蜂窝数据”设置可能错误地显示为关闭的问题

修复了“智能反转”启用时“深色”模式无法关闭的问题

解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题