苹果iOS 13.3正式版更新内容大全

IT之家12月11日消息 苹果今天凌晨正式推送了iOS 13.3正式版更新，更新包大小为427.2MB，包括了改进和错误修复，并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。根据苹果发布的最新支持文档，iOS 13.3正在进行改进以最大程度地减少信息App中的垃圾短信等内容。

下面是具体更新内容：

屏幕使用时间

家长可通过子女的联系人列表管理显示在子女设备上的联系人

新增的家长控制提供了更多通信限制，可限制子女通过电话、“FaceTime 通话”或“信息”联系的对象

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本更新还包括错误修复及其他改进：

在“照片”中修剪视频时可创建新的视频片段

在 Safari 浏览器中新增了对 NFC、USB 和闪电 FIDO2 适用的安全密钥的支持

修复了“邮件”可能无法下载新邮件的问题

解决了 Gmail 帐户无法删除邮件的问题

解决了可能导致 Exchange 帐户中邮件显示错误字符以及重复发送邮件的问题

修复了长按空格键后光标可能不移动的问题

解决了可能导致通过“信息”发送的截屏变模糊的问题

解决了裁剪或使用“标记”后的截屏可能不会存储到“照片”的问题

修复了“语音备忘录”录音可能无法与其他音频 App 共享的问题

解决了“电话” App 的未接来电标记可能无法清除的问题

解决了“蜂窝数据”设置可能错误地显示为关闭的问题

修复了“智能反转”启用时“深色”模式无法关闭的问题