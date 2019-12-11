苹果Apple Pencil新专利：能改变形状，适应用户书写习惯

北京时间12月11日早间消息，根据本周二美国专利商标局授予苹果的一项专利，Apple Pencil的未来版本有可能根据用户舒适度进行调节。手写笔的外形可以改变，以适应用户的绘画或书写习惯。

Apple Pencil彻底改变了iPad和iPad Pro的功能。这款压敏触控笔具备数字画图工具的所有优点。尽管目前已发布第二代设计，但专利显示，苹果认为可以引入更多舒适性来进一步优化使用方式。

与普通钢笔和铅笔类似，Apple Pencil的问题之一在于，固定的形状对所有用户来说不一定是最舒适的，因为用户手掌有着不同的大小，而用户也有不同的握笔习惯。因此，Apple Pencil目前的大小和形状可能不适合用户长时间握持。

在某些情况下，用户可能希望笔身更粗。尽管已有一些办法来做到这点，例如在笔身上安装夹具，但这可能并不是最佳方式。

苹果周二获得的专利标题为“可调式手持手写笔”，提出了一种改变Apple Pencil握持区域的方式，以“更好地适应用户手掌大小”。这个系统可以改变Apple Pencil握持区域的厚度或形状。苹果指出，这是个内置系统，而不是附加组件。

苹果每周都会提交大量专利申请。这些专利申请表明了苹果感兴趣的研发领域，但目前还不能保证这些专利会被应用于未来的产品或服务。

此次的专利获得者是保罗·王（Paul X。Wang）。他是苹果产品设计团队的架构师，在苹果供职近7年。他曾获得过多项此类专利，例如键盘按键的背光、光学键盘、具有外部磁性的手写笔，以及安装在手指上的设备等。