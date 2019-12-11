华大宣布参与“阿联酋全民基因组计划”

12月11人消息，阿联酋首都阿布扎比卫生局宣布，启动全球最全面的全民基因组计划——“阿联酋全民基因组计划”，目标是运用大规模人群基因组数据，为阿联酋人民建立可预测、可预防和个性化治疗的全民医疗卫生体系。

该项目将在阿卜杜拉·哈米德和阿布扎比卫生部门的指导下，由来自阿布扎比的科技巨头G42集团负责，并与来自中国的华大集团和来自英国的牛津纳米孔公司及其他合作伙伴合作实施与交付。此外，阿布扎比医疗保健服务公司（SEHA）将运用研究结果确保提供世界级的医疗保健服务。

华大集团董事长汪建表示：“‘阿联酋全民基因组计划’作为目前全球第一个全民基因组计划，具有极其重要的科学和应用价值。阿联酋将依托该计划构建未来全民精准预防、精准医疗和数字化健康体系，彰显了阿联酋把以治疗为主的医学实践前移到以预防为主的健康事业中去的决心，这不仅是造福当代，也是造福子孙的医学健康基础设施与能力建设。”

对于该计划为何会选择来自中国的前沿生命科学机构合作？汪建解释：“华大的全自动样本制备、超高通量的测序仪器及分析服务，在竞争中脱颖而出，成为该计划的核心技术支撑，展示了我国基因科技在全球的竞争力和影响力。”他透露阿联酋项目的样板效应正在显现，从发达国家到发展中国家的多个国家正在和华大积极接触，筹划各自的国家基因组计划，“这样利国利民的大科学及产业计划，有望成为服务‘一带一路’战略生命科学和医疗健康领域的重要科技支撑，为‘人类命运共同体’赋予全新的科技内涵。”

“阿联酋全民基因组计划”的所有测序工作都将在当地完成，所有数据也将保存在当地，由阿联酋阿布扎比卫生部门统一管理。

通过大人群全基因组测序，建立人群基因多样性基线，全面理解人类健康和疾病的原理及其运作机制已成为国际共识。近年来，包括美国、英国、新加坡、法国、芬兰在内的多个国家均已将基因科技作为精准医疗和精准预防的核心科技支撑，纷纷开启了大人群基因组计划，以实现“先天无残”和“后天少病”的目标。