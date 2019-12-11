华为开发者大会2020 HDC.Cloud开启报名：鲲鹏+昇腾

IT之家12月11日消息 华为官方今天上午宣布华为开发者大会HDC.Cloud开启报名。

据介绍，华为开发者大会2020（Cloud）将于2020年2月11日-12日在深圳举办，这是华为面向ICT（信息与通信）领域全球开发者的年度顶级旗舰活动。大会旨在搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为30年积累的ICT技术和能力，以“鲲鹏+昇腾”硬核双引擎，为开发者提供支持。

华为开发者大会HDC.Cloud报名地址：点此链接。