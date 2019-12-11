双12笔记本年终大促：从入门到旗舰，英特尔十代酷睿选它！

作为年末的最后一场年终大促，今年双12距离过年和元旦非常接近，笔记本市场也在年末进行一次冲刺。在风起云涌的笔记本市场，性能和长续航无疑是大部分最看重的两点。而这些，正是英特尔擅长的。在笔记本领域，英特尔有着它独有的优势。



目前，市面上绝大部分笔记本都是由英特尔处理器统治。而英特尔第十代酷睿移动处理器也做到了长续航、低功耗、高性能的特点。英特尔全新的十代酷睿移动处理器产品现阶段已经全面上市，该十代酷睿处理器共包含10纳米Ice Lake和14纳米Comet Lake两大家族产品。

在性能上，英特尔十代酷睿移动处理器最高主频可以达到4.9GHz。而功耗方面，英特尔则提供了标准TDP和配置TDP两种解决方案，OEM厂商可以根据产品的定位对设备功耗进行调整，比如专注长续航可以使用标准TDP，专注性能可使用配置TDP。

除了性能和功耗上的优势，十代酷睿移动处理器还有全新的Iris锐炬核显，另外支持WiFi 6、雷电3接口……这些功能的引入，也点燃了英特尔雅典娜计划的火种。英特尔在2019年的Comptex正式公布了雅典娜计划，作为笔记本行业未来形态的前瞻计划，加入雅典娜计划并成为酷睿移动超能版设计研发的品牌也越来越多，目前一些品牌已经推出了雅典娜计划产品，并且获得了英特尔酷睿移动超能版的认证。

英特尔雅典娜计划衡量未来形态笔记本主要有三个关键体验指标：即刻唤醒、随时随地的响应能力、长时间的电池续航。这些为未来笔记本和二合一设备行业的发展树立了新的标杆。

目前，市面上笔记本产品鱼龙混杂，特别是酷睿移动超能版产品，另外十代酷睿的出现，也让用户在笔记本购买上有了新的选择，双12即将来临，接下来就一起看一下几款值得入手的英特尔十代酷睿产品吧。

联想YOGA C940：移动超能高端办公首选

联想YOGA C940市面上少数获得英特尔酷睿移动超能版认证的十代酷睿二合一变形本。作为二合一产品，在强劲性能的加持下，联想YOGA C940拥有轻薄时尚的外观，以及一块14英寸4K分辨率触控屏。

联想YOGA C940拥有10纳米十代酷睿i7-1065G7和i5-1035G4两个版本，i7版配备16GB内存和1TB SSD硬盘，而i5版配备16GB内存和512GB SSD硬盘。联想YOGA C940作为获得英特尔认证的酷睿移动超能版产品，其续航时间长达10小时，另外支持雷电3接口和WiFi 6。内置的Iris Plus Gen11核显EU单元高达64个。

对于商务办公以及需要查看大量文件的高端人士来讲，联想YOGA C940绝对是首选产品。目前，双12期间，联想YOGA C940 i5版售价9299元，i7版售价10999元。

戴尔XPS13-7390：小巧外观，长途奔波如有神助



与联想YOGA C940一样，戴尔XPS13-7390系列笔记本电脑同样也获得了英特尔酷睿移动超能版笔记本认证。戴尔XPS13-7390配色更加时尚，有银色和白色两种可选。戴尔XPS13-7390白色款整机采用铝材精密切割，边缘部分采用CNC技术打磨。键盘部分采用白色硅纤维，通过九层叠织技术将340束硅纤维紧密编织，每一束硅纤维包含1568支纤维丝。

银色款内饰为黑色，采用了大面积的碳纤维织材，碳纤维轻薄强度高的特点也在XPS13上得到体现。屏幕上，戴尔XPS13-7390最高可选820万像素的4K触控屏，其像素密度达到331ppi。

戴尔XPS13-7390在处理器上采用的是英特尔14纳米的i7-10710U和i5-10210U。最高睿频可以达到4.9GHz，戴尔为这两个版本的XPS13-7390笔记本配备了最高16GB内存和1TB SSD硬盘。其续航性能最高达到18个小时，另外支持雷电3接口、指纹识别等功能。

目前，戴尔XPS13-7390起售价为9999元，i7版售价13999元。对于长时间奔波在外出差的商务人士来讲，戴尔XPS13-7390系列笔记本电脑绝对值得入手。

华硕灵耀Deluxe14s：多屏办公更有趣



华硕灵耀Deluxe系列依然延续了上代的外观设计，Deluxe 14s依然保持着92%的屏占比的水平，超过大部分全面屏手机。由于优秀的屏占比，机身大小依然与一张A4纸相当。

机身A面较为简约、大气，华硕标志性的同心圆金属拉丝工艺，搭配圆心位置ASUS logo，IT之家此次收到的为尊爵蓝配色，麦子个人也很喜欢此款配色，深邃又带有金属光泽的蓝色与香槟金色的logo搭配，呈现出一种奢华、Deluxe的质感。

其搭载英特尔酷睿i7-10510U处理器，采用4核心8线程设计，基频1.8GHz，最大睿频频率4.9GHz，三缓8MB，TDP 15W，最高25W，最低10W，最大支持64GB DDR4-2666 / LPDDR3-2133 MHz双通道内存，配备UHD核显，显卡最大动态频率为1.15GHz。虽然制程仍为14nm，但有一个容易被忽视的升级，封装面积从46×24mm缩小至26×24mm，缩小至前代56%的情况下，将最大睿频频率提升至4.9GHz。

华硕灵耀Deluxe14s将触控板升级为笔记本的第二块屏幕，称为ScreenPad2.0，屏幕大小为5.65英寸，最高分辨率为2160×1080，可以显示的像素数比主屏幕还要多。由于更换为了一块触摸屏，所以表面为玻璃材质，滑动手感很好。ScreenPad2.0配合ScreenXpert软件使用，可以实现非常多功能。

目前华硕灵耀Deluxe14s i7-10510U+8GB+512GB版本双12期间优惠价为8199元，有了更加出色的副屏，灵耀Deluxe14s也为办公带来不少乐趣。

RedmiBook 14增强版：娱乐生活两不误



相比于前面偏向商务办公风格的笔记本产品，RedmiBook则在价格上有不少的优势。当然，主流级的产品在一些细节上或多或少都有些阉割。好在处理器上，RedmiBook 14增强版使用了英特尔十代酷睿i5-10210U和i7-10510U。这就稍微弥补了其他方面的小遗憾。

RedmiBook 14增强版除了处理器性能强劲，还增加了英伟达MX250独显。另外还支持小米智能解锁2.0等小米笔记本产品特有的功能。

RedmiBook 14增强版搭载的14英寸高清防眩光屏幕分辨率为1920x1080，屏占比达到81.2%。能耗方面，RedmiBook 14增强版支持长达10小时续航能力，充电35分钟就能充满50%的电量。

目前，RedmiBook 14增强版共有i7+512GB、i5+1TB、i5+512GB、i5+256GB四种规格可选，起售价为4199元，对于日常家庭轻娱乐使用是个不错的选择。