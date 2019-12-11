荣耀新款MagicBook 14/15来袭，锐龙笔记本成学生党新宠

近日，荣耀推出了新款的MagicBook 14/15笔记本，分别是14英寸和15.6英寸，搭载了AMD新款的锐龙处理器，再加上荣耀独家的钻切蓝边设计，受到了众多学生党的追捧。



荣耀MagicBook为锐龙本带来高颜值

AMD锐龙处理器已经在桌面端打了一场漂亮的翻身仗，在移动端也赢得了众多OEM厂商和消费者的信任，“AMD YES！”也成为笔记本粉丝的心声。

随着笔记本性能越来越高，更多消费者开始关注笔记本设计和颜值。为此，荣耀与AMD此次合作推出的全新MagicBook 14/15笔记本采用了全面屏+窄边框的设计。三边边框仅为4.8mm，摄像头放置于键盘上。另外，笔记本还采用小蓝边钻切工艺，开合时小蓝边会随着光线闪动，更加符合年轻人的审美。

荣耀推出这款高颜值锐龙本也表明了，随着AMD CPU性能的重新崛起，越来越多的大厂也愿意为其配备更高端的模具，预计未来会有更多像荣耀MagicBook 14/15这样精致的锐龙本面世。

“买处理器送显卡”，锐龙带来超高性价比

“大人，时代变了！”，随着架构的更新和工艺的改进，高性能的锐龙低压处理器也越来越受到用户的青睐。就拿荣耀MagicBook 14/15搭载的锐龙7 3700U来说，在处理性能、图形性能以及能效方面达到了完美的平衡。

首先在CPU方面，锐龙7 3700U为4核8线程设计，主频2.3GHz，最高频率可达4GHz，TDP则只有15W。作为一款低压移动端处理器，这样的配置足以应对日常应用，面对主流的电子竞技游戏也毫不吃力。

AMD的APU最为人称道就是搭载的Vega强力显卡了，也留下了“买CPU送显卡”的美名。锐龙7 3700U搭载了Radeon Vega 10显卡，拥有10组计算核心，流处理器达到640个，GPU频率达到了1400MHz，完全不逊色于入门级的独显，无论是竞技游戏还是图形加速，都是一个强力的存在。

随着轻薄型笔记本集成化越来越高，AMD的APU设计将会成为未来的主流设计，滥竽充数的所谓“2GB大显存”入门独显会慢慢退出舞台，让位于高度集成的强力显卡，而AMD将在这一进程中继续发挥引领作用。

轻薄+“多屏协同”，学生党利器

对于学生党来说，高性价比的AMD锐龙本无疑是最合适的选择，现在荣耀MagicBook 14/15在采用了纤薄设计同时，又带来了未来式的“多屏协同”功能，对于在求学路上衣带渐宽的学生党来说更是不可多得的利器。

以荣耀MagicBook 14为例，荣耀在不限制锐龙处理器的前提下将厚度压缩到了15.9mm，重量也只有1.38kg。对于需要天天往返于宿舍和图书馆的学生党来说，便可轻松地塞进书包里，丝毫不会感受到以往“傻大黑粗”笔记本的沉重感。

对于需要记录大量笔记的学生党来说，Magic-link 2.0带来的多屏协同功能将会让学习事半功倍。简单来说，手机和电脑轻碰连接，可实现跨系统实时互动，电脑屏幕内操作手机，文件和图片也可以相互快速拖拽传输。

学生党平时会在手机上记录大量的知识点，拍摄讲师的板书，到了晚自习时，只需将手机与电脑轻轻一碰，就可在大屏上查看知识点，学习效率直线上升，用户也会感受到科技真正为学习和生活带来的便利。

总的来说，荣耀MagicBook 14/15在一众锐龙本中表现相当亮眼，不仅有独特的小蓝边设计和超窄边框，还最高搭载了锐龙7 3700U这样的高性能处理器，配合“多屏协同”更是化身学生党利器。双12购物节即将到来，荣耀MagicBook 14/15也正在热卖中，售价3599元起，还有6期免息，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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