IDC预测：2020年5G智能终端出货量将接近1亿部

新浪科技讯12月11日下午消息，国际数据公司(IDC)近日公布了对2020年及未来全球和中国终端市场展望。

IDC预计，2020年将有接近1亿部5G智能终端出货量，其中包括5G的智能手机、平板电脑、笔记本、VR/AR等诸多产品。到2023年，5G终端产品年出货量将超过4亿部，将看到诸如V2E (Voice to Everything)、集中部署到分散式部署、计算力架构分布转移等一系列新的改变。

IDC中国2020年终端市场十大预测

详细内容如下：

预测一

2020年进入中国消费终端计算力再分布元年。更多的终端架构将围绕计算力前后配合的方式开始发展。随着世界范围的顶层IT架构的变革，终端类产品的计算力也将从过去一味强调前端计算转向前后端计算的协同方向发展。无论是在云游戏终端，如PC、智能手机、VR/AR，还是在教育等行业的VDI/IDV解决方案，以及未来在智能驾驶领域，都更将强调前后端计算力的平均分配，更好的实现用户体验。

预测二

V2E概念广泛覆盖终端产品，推动中国第三次互联网变革“语音互联网时代”到来。IDC预计，2020年将有1亿的用户使用语音交互功能，未来将实现Voice to Everything，包括智能音箱、家电产品、汽车、企业的办公室设备都将逐步嵌入语音模块。未来语音模块将广泛应用在诸如叫车、点餐、办公协同等多个领域。

预测三

技术变革导致的终端形态再定义。随着面板技术、计算架构、交互技术等多方面的变革，数字化转型正在改变着终端形态。更多的人将会对传统的终端形态定义产生困扰。无论是折叠的智能手机，平板，笔记本的归类，还是带屏幕的智能音箱，TV与嵌入式白板等，越来越多新元素、新技术对于传统形态的冲击正酝酿着一次消费终端产业再定义的过程。

预测四

终端从集中部署向分散式部署转变。IDC统计，2020年超过40%的用户在家庭应用场景中拥有不止一个终端设备。2016年中国智能手机销售量接近5亿部，标志着终端入口集中化达到顶峰。2020年终端入口分散化趋势将进一步加剧。无论是在客厅、卧室、厨房、车上或在办公室，都有更多终端入口与人进行交互。

预测五

未来工作形态正在企业中加速落地。未来工作强调企业围绕未来空间、未来文化、未来劳动力展开一场转型。2020年IDC认为将有30%以上的企业打破原有的终端部署模式，更多的围绕未来工作三大核心因素进行新的终端部署，无论是在教育行业的“智慧课堂”，还是中小企业的“时尚化智能办公”以及更多大型企业引入更多终端的远程视频会议系统解决方案等，都是在进一步加快未来工作进程。

预测六

新型城镇化拉动新需求，加速区域变革。2005年到2017年，中国5-6级县级市一直是终端产品出货增长的主要动因，但过去两年这种驱动力明显变缓。IDC认为，未来区域终端需求主要呈现几个方向：1.新形态特色小镇拉动终端新需求；2.地级市与县级市联动，形成新形态网格销售体系；3.特大经济区周边城市迎来高速发展。

预测七

数字原生代引领消费终端市场新模式。2020年消费终端市场继续呈现年轻化趋势，尤其是在14岁以下年龄段使用消费终端的比例明显增加，预计2020年将有30%以上的1-14岁人群将消费终端产品引入自己的生活、学习、娱乐之中。无论是可穿戴产品、智能音箱、消费机器人等新兴产品，还是PC、智能手机、平板等产品都将更广泛应用于数字原生代人群中。

预测八

5G驱动移动应用多样化，OEM革新车载系统研发模式。2020年，80%以上的乘用汽车OEM将考虑与新兴科技公司合作开发车载系统（IVI OS）以支持改善中控平台的计算、存储和接入的能力，尤其是将植入的人工智能助手作为互动与信息的接入口，实现车与智能手机应用互通，从而让车家场景互联成为可能。新一代车载信息娱乐系统带来的全新驾驶操控和智能应用体验，将成为厂商差异化竞争和助力乘用车走出市场低迷的关键。

预测九

5G改变人类生活方式。IDC预计，2020年将有接近1亿部5G智能终端出货量，其中包括5G的智能手机、平板电脑、笔记本、VR/AR等诸多产品。而更重要的是5G时代到来，将是一场人们生活与工作方式的变革，无论是游戏的交互方式，还是教育场景的在线化，无论是影音娱乐上广泛应用4/8K视频，还是办公的无线视频与语音助手，或是Home NAS广泛应用引发的终端存储方式的变革，都说明5G正在创造人类的“新生活”!

预测十

中国终端市场不确定因素比例增加。2020年中国政治、经济、社会与技术层面都存在诸多不确定性，这些不确定性潜在因素都将导致2020年市场层面的一些突发情况发生。超过10%的企业客户将采取更保守的终端采购策略来规避可能面临的突发风险。