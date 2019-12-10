瑞士和德语区三国测试Sunrise 5G网络最佳，设备由华为提供

瑞士Sunrise拥有瑞士乃至整个德语区三国（德国、奥地利、瑞士）最好的5G网络，欧洲最权威通信刊物Connect联合欧洲权威专业网优咨询服务公司P3 Group发布的一项最新测试显示。

在一年一度的瑞士Connect移动网络测试中，两家领先的移动运营商形成了在最高水平上正面交锋的传统，通过不同类别的评分和整体排名，Sunrise是德语区三国唯一一家连续四次获得综合成绩第一即“卓越（OUTSTANDING）”评价的运营商，因此连续多年位居榜首。

随着2019年瑞士的5G规模商用，如今测试有了一个新的类别-5G网络测试，而Sunrise成为了最大赢家。它不仅拥有最快的5G网络，其速率几乎是次优网络的两倍；并且拥有最佳的5G覆盖，测量比例数是追随者的十倍以上。这也印证了第三方网络评级机构RootMetrics的分析，Sunrise拥有瑞士最大、最快和响应最快（延迟最低）的5G网络。

Sunrise 5G给Connect留下了深刻印象，称赞这是Sunrise“5G for People”的战略成功：“Sunrise 5G速度是最快的，即使其最低10%的速度，都比德国的固网DSL连接的最大速度快很多。”

Sunrise已经为超过331个城镇提供了5G服务——该数字仅包括5G覆盖率至少达到当地人口80%的区域，接下来，其5G覆盖将逐步扩大到许多其他地区。甚至在农村地区，这家运营商通过5G移动连接提供了类光纤的超高带宽连接，从数百Mbps到2Gbps，把5G作为“空中光纤”，让以往无法获得宽带连接或连接受限的消费者从中获益，并且催生了智能制造，虚拟现实VR和4K云游戏等新业务。

据悉，Sunrise 5G网络设备端到端由华为提供。