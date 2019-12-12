外媒：华为和中国5G突进，日本小供应商大赚

12月12日消息，据国外媒体报道，随着华为和中国政府大举押注5G，日本的一些不知名的材料供应商将从中获利。

图：据高盛称，到2025年，中国在5G领域的投资预计将超过1500亿美元。

11月下旬的一天，十几名身穿黑色西装的日本商人齐聚东京，听华为高管讲述一个新生的利润丰厚的行业：5G。华为董事长梁华告诉他们，中国正在以多快的速度部署闪电般的5G网络(远远早于计划)，涉及的商机究竟有多大。

在来自富士胶片、索尼和三菱重工等企业和高校的高管们和研究人员面前，梁华抛出了一连串令人瞠目的数字，并承诺“与日本合作进一步发展我们的供应链”。

中国将在5G市场上超越美国，也将从日本那里获得很多好处。反过来，日本供应商们也将在中美竞争中抓住一个意想不到的机会。

华为已经稳步地将采购工作转移到其他地方，日本已经从中受益。梁华表示，今年1月至9月，华为在日本共计投资了7800亿日元(约合72亿美元)——比去年多600亿日元——并暗示未来还会有更多投资。

就日本供应商而言，它们正在提高产量，为即将到来的5G热潮做准备。它们很多都是默默无名的企业，但它们所提供的材料和零部件对于华为等大品牌而言不可或缺。

德山公司（Tokuyama）就是其中之一。该公司成立于1918年，控制着全球75%的高纯度氮化铝市场。氮化铝是用于防止半导体过热的散热材料的重要组成部分。它正对其位于日本南部的一家主要工厂进行扩建，以期在明年4月能够将产能提高40%。

德山总经理Yoshiyuki Yamamoto正寄望于市场需求的激增，尤其是来自数据中心的需求。“5G将增加数据消耗，”他说道，“因此，业界对半导体和散热材料的需求将会增加。”

事实上，他认为5G只是一个更大的订单热潮的开始。毕竟，从汽车到空调，所有东西都将配备芯片，支持联网。根据半导体行业协会的数据，2019年第三季度全球半导体销售额达到1067亿美元，较上一季度增长8.2%。

Furuya Metal是日本的另一家小众供应商。世界上90%的铱化合物都产自该公司，中国京东方、韩国三星电子和LG电子出产的OLED（有机发光二极管）显示屏的磷光材料少不了该类材料。

主流智能手机制造商已经纷纷采用了高分辨率的OLED面板，据Furuya Metal主管Kazuo Oishi预测，得益于超快的5G视频串流，这种屏幕将会变得更受欢迎。他表示，“过去一年，公司销售额取得了大幅的增长。”

该公司没有提供详细的数据，但它表示，包括铱化合物在内的化工产品销售额较2017财年增长了一倍。

日本券商SBI高级分析师Masami Sawato表示，在为国内曾辉煌一时的芯片、显示器和成品消费电子产品制造商提供服务期间，日本材料供应商们不断地改进自己的专业技能。“如今，终端产品正被来自中国和韩国的产品所取代，但关键材料仍在日本。”

该分析师补充称，今年日韩之间的外交争端更加突显了“日本供应商的主导地位”。由于来自日本的进口材料受限制，韩国只能仓促应对，声称要投入近8.5亿美元，以期在国内自主开发生产关键的半导体材料。

日本政府对光敏阻剂、氟化氢和氟化聚酰胺的出口限制已对一些国内企业造成了伤害，但德山公司的山本和其他的一些人表示，这对他们的业务几乎没有影响，而且动荡已经有所缓解。

太阳诱电供应多层陶瓷电容器(左)，德山则供应氮化铝

日本零部件制造商也准备从中国对5G的投资中获益。

村田制造所总裁Tsuneo Murata最近在接受《日经亚洲评论》采访时表示，5G基站产品“需求高于预期”。该公司是全球最大的多层陶瓷电容器（以下简称“MLCC”）供应商，该材料是存储和释放电力的微小组件，用以确保电信设备中电力的平稳流动。

排在村田和三星之后的第三大MLCC制造商太阳诱电(Taiyo Yuden)已投资100亿日元来提高产能。今年3月，该公司开设了第三家MLCC工厂，目前正在建设另一家工厂，将于明年春季投产。

“过去几年，我们每年都以10%的增速提高产能。”太阳诱电的技术营销经理Mike Tanahashi表示，“但我们仍然担心，随着市场需求预计将会大幅增长，我们可能会无法供应足够的MLCC。”

据该公司称，在过去的8年里，用于智能手机的电容器数量几乎翻了一番。三星首款5G手机Galaxy S10 5G等高端手机拥有约1300个电容器，比4G手机多出30%。

Mike Tanahashi指出，“在5G的推动下，可以储存更多电力的小型电容器的需求越来越大。只有少数供应商能提供如此高性能的部件。”

所有迹象都表明，中国将需要大量那样的零部件，而且很快就会需要。

尽管韩国和美国率先开通了5G网络，但它们的覆盖范围有限，而中国正在迅速赶上，甚至超过它们。今年6月，中国政府发放了5G牌照，比原计划提前了几个月，允许三大移动运营商中国移动、中国联通和中国电信在10月推出服务。

这三家公司在第一个月便获得了900万名5G用户。据总部位于伦敦的行业组织GSMA预测，到2025年，中国预计将拥有6亿5G用户，占全球总数的40%。

当然，这背后将需要进行大规模的投资。

中国移动预计将为5G手机提供2亿元人民币的补贴，以鼓励用户升级手机。该公司还计划设立一个价值逾200亿元人民币的5G基金，以促进该行业的发展。

高盛估计，到2025年，中国在5G领域的投资将超过1500亿美元。

华为的梁华认为，该项技术将会早早得到广泛的普及。他告诉日本听众，5G渗透市场的速度将会是4G的两倍，将在3年后而不是6年后站稳脚跟。

另一家不太知名的日本公司安立(Anritsu)也已经从中获得了回报。该公司生产的电子测量仪器被用来检测5G设备是否正常运作，对于华为和高通等公司来说，该类产品是必不可少的工具。

今年上半年，由于中国需求飙升，安立的营业利润飙升90%，至66亿日元。

“中国的举动向美国展示了其推进5G发展的决心。”安立首席执行官Hirokazu Hamada对《日经亚洲评论》表示。他说，“对中国来说，5G是一个国家级项目，他们不能在这场技术主导地位的竞争中落败。”

IHS Markit高级分析师Mitsue Oba也认为5G是中国政府的一个重要的“国家级项目”，但他警告称，“中国面临的一个重大挑战是，售价高昂的5G设备能否成为市场主流。”

中国的电信运营商正试图通过补贴和价格实惠的流量套餐来抵消设备成本——目前最便宜的套餐为每月128元。

安立的Hirokazu Hamada并认为，中国政府决心不惜一切代价在5G领域取得优势。