华为西班牙开售Mate30 Pro，免费送MediaPad M6平板电脑

IT之家12月11日消息 今天，华为在西班牙发布了最新的华为MediaPad M6平板电脑，并宣布了捆绑销售MediaPad M6的华为Mate30 Pro的手机，MediaPad M6相当于完全免费。两款设备均无GMS，但用户可以通过Huawei AppGallery下载第三方应用程序。

购买华为Mate30 Pro的客户将获得礼包，包括一年的Filmin影片订阅和Huawei MediaPad M6（价值349欧元，约合人民币2723元）。所有这些产品的价格都在1099欧元（约合人民币8573元）以下。此前宣布的华为Mate30 Pro在西班牙的单独售价即是1099欧元。

有兴趣的买家可以从12月10日起通过西班牙所有主要的在线和零售平台（包括Amazon，MediaMarkt和Pccomponentes）预购此优惠。首次销售将于12月13日开始。

华为MATE 30 PRO

显示屏：6.53英寸OLED Horizon显示屏，具有FHD +分辨率（2400×1176）

处理器：麒麟990

内存/存储：8GB RAM + 256GB存储

后置摄像头：40MP SuperSensing摄像头（f/1.6），OIS + 40MP SuperSensing摄像头（f/1.8）+ 8MP Telephoto摄像头（f/2.4），OIS + 3D深度感应摄像头。

前置摄像头：32MP（f/2.0）+ 3D深度感应摄像头

电池：4500mAh（40W有线，27W无线，7.5W反向无线充电）

软体：EMUI 10.0（Android 10）

尺寸和重量：158.1 x 73.1 x 8.8mm（198g）

其他：IP68认证，显示指纹，Wi-Fi，蓝牙，NFC，GPS

华为MEDIAPAD M6

显示屏：10.8英寸显示屏，分辨率为2k（2560×1600）

处理器：麒麟980

RAM /存储空间：4 / 6GB RAM + 64/128 / 256GB存储空间

后置摄像头：13MP定焦

前置摄像头：8MP定焦

电池：7500mAh（18W）

软体：EMUI 10.0（Android 10）

尺寸和重量：257 x 170 x 7.2mm（498g）

其他：指纹，Wi-Fi，蓝牙，GPS