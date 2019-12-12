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马云和加纳总统联合撰文：非洲可持续发展要靠企业家

2019/12/12 17:17:49来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

12月12日下午消息，近日，同为联合国可持续发展目标（SDG）倡导者的马云和加纳总统阿库福-阿多在非洲著名财经媒体《非洲商业杂志》上联合刊登题为《激发非洲企业家，实现可持续发展目标》一文，呼吁所有非洲国家要赋能企业家成长。

马云和加纳总统阿库福-阿多在《非洲商业杂志》上联合刊登题为《激发非洲企业家，实现可持续发展目标》一文

在这篇联合署名文章中，马云与阿库福-阿多指出，面对非洲可持续发展方面种类繁多的问题，我们必须找到创新的突破点，激发企业家发展。只有这样，我们才能有可能实现SDG。

“我们不仅要支持现有的企业家，也要激励全非洲的未来创业者。”马云和阿库福-阿多说，“我们要激励他们，培训他们，支持他们把非洲最紧迫的挑战转化为最大的机会。”

第一届非洲创业者大赛在加纳举行

“企业家是国家的财富。大赛收到了约50个非洲国家上万名选手的报名，这让我们看到，非洲的创新创业人才是多么充沛。”马云和阿库福-阿多在文章中写到。

“我们决不能失败。”马云和阿库福-阿多最后呼吁，包括政府、投资、教育等各领域人士必须一起帮助创业发展，从而为实现SDG提供强大助力。

今年11月，马云公益基金会在加纳举行了第一届非洲创业者大赛，产生了首批10名“非洲英雄”。除了为这10名创业者提供奖金外，马云更大的目的是与他们分享经验，向全非洲乃至世界展示非洲创业发展的力量。

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关键词：马云

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