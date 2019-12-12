百度地图李莹：比起盈利最重要还是用户口碑，5G时代地图更精细化、真实化、智能化

12月12日消息，百度地图事业部总经理李莹在接受网易科技等媒体采访时表示，百度地图80%数据采集已经实现了全部的AI化。随着5G时代到来，未来的地图将更加精细化、真实化、智能化。

12月10日，百度地图首次公布了“新一代人工智能地图”生态全景。并联合九大顶级科研院所和高校成立智能交通联合实验室。李莹介绍道：“基于百度大脑、百度智能云等百度硬核AI技术和地图十余年的产品数据实力，我们面向全球开发者输出智能定位、路线规划、导航、路况、地图影像服务、轨迹服务、位置搜索服务、智能小程序八大应用能力，会全面赋能生态合作伙伴。”

李莹还公布了一组数据，目前百度地图日均位置服务请求次数突破1200亿次，日均轨迹里程20亿公里，注册开发者数量达180万。“百度地图已成为中国最大的智能化位置服务平台。”

一、构建智能出行、智能旅游新生态

据李莹透露，百度地图80%数据采集已经实现了全部的AI化。

她告诉记者，从去年，百度地图就树立人工智能地图定位之后，明确地图是行业非常重要的基础设施，也是一个能够很好的结合人工智能落地的场景。“在人工智能产品端我们做了很多产品变革，比如智能语音助手的用户量十一的时候就已经达到了3亿，现在还在增长。”

尤其是在智能出行、智能旅游两大场景，百度地图已经构建完成新的生态。

在智能出行方面，百度地图推出了出行助手、智能定位、精准规划、熟路导航、智行、未来出发预测、智能语音交互、语音定制、AR步行导航等多项创新功能，并协同生态合作伙伴推出打车、新能源出行、智能停车、近场识别、地图智能小程序等服务，提升全社会的出行效率。

在另一关键场景旅游领域，百度地图打造了“AI+智能旅游”的全球生态格局，推出了以AI技术为核心的“1+3”智能旅游产品矩阵，即“一张服务覆盖全球的地图+AR导览、小度AI导游、VR全景虚拟游三大能力”，借助领先技术升级用户全链路旅游体验。同时面向景区推出了智能旅游管理平台，助力提升景区管理效率，精准连接境内外出游用户。截至目前，百度地图小度AI导游已服务超1亿用户，覆盖2000家景区，境外POI覆盖率超过98%，是中国唯一一家服务覆盖全球的地图产品。

二、5G时代，地图将更加精细化、真实化、智能化

5G时代来临，大带宽、低延时的特性可以让诸多行业更高效地做很多事情，对于地图这个场景来讲是否也是如此？

李莹告诉记者，5G如果能够做到万物互联，跟物联网深度结合，在地图上就会有非常广阔的应用空间。“今年下半年我们也进行过展望，地图行业在5G领域会有怎样的发展，（结论是）地图的精细化、真实化、智能化的需求正好契合了5G。“

她举例，比如室内定位的精度一定会显著提升。现在室内GPS信号弱的时候，基本上定位是不太可用的，而到了5G时代，类似的问题会得到更好的解决。除此之外，还包括更高精度的地图辅助智能驾驶。甚至于有一天会实现我们躺在家里看地图就能看到实时的、真实的全景地图。

过去十几年，互联网地图的诞生解决了大众在“出行”方面的诸多困扰，但现在的地图还没有100%满足用户的需求，导航仍会出现偏差等问题。

李莹告诉记者，中国城市建设道路变化特别快，今年统计至少有60%的POI地点信息发生了变化。“不管是拥堵问题，还是出行的个性化问题，我们都在尝试更好的解决方法。”

她提到，百度地图之所以要与AI结合，就是为了结合地图大数据在更多方面做的更好。“我觉得这不是一个标准答案，但是地图AI化，确实可以弥补导航过程中GPS弱问题、出行时间预估、语音交互等问题，让用户出行能够更便捷、更安全，所有的这些问题我们都在解决。”

三、比起盈利，最重要的还是用户口碑

百度地图在整个百度当中的定位是什么？承担什么责任？在整个百度体系内又是如何做赋能的？

“百度内部的定位，百度地图本身就是基于位置服务的一个非常重要的基础设施。”李莹称，

百度地图的能力是输出给全公司几乎所有业务的。“举个简单的例子，大家用百度搜索，你搜一个地点，搜索里面的结果肯定会有地图的结果，这种定位的能力都是地图在提供。包括在移动时代做移动广告，其实也是基于位置圈层去做地理位置划分的，所有这些都是百度地图在提供。”

谈及商业化进展的问题，李莹直言，“我们的开放平台上有一些是免费配额，但是背后也有服务器、网络带宽等等成本，所以当到达免费配额之后，我们对于API流量的访问也会进行收费。此外，百度地图会跟智能云，以及IDG的智能交通方向，去做深度的B端和G端赋能。在解决方案上存在着一些商业化路径。”

李莹称，百度现阶段对于地图还没有盈利方面的硬性要求，最重要的还是积累用户的口碑。