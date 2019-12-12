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李在镕和30多名高管面临诉讼，三星暂停年底高管调整

2019/12/12 18:20:24来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫评论：

北京时间12月12日晚间消息，据韩国媒体报道，由于三星电子副会长李在镕（Lee Jae-yong）和公司30多名高管面临法律诉讼，三星今年似乎暂停了年底的高管调整和新年规划。

该报道援引业内人士的消息称，到目前为止，没有人能够确定明年三星电子的最高领导层组成，因为在涉及公司关键高管的多起审判正在进行中，三星电子仍对其年度组织架构重组保持沉默。

通常情况下，三星电子会在每年的12月初任命重要高管，并在12月中旬之前对所有子公司进行人事调整。但今年，三星电子领导层和业务部门都没有发布人事公告。

这让行业观察人士很难对三星明年的运营情况做出可靠预测。对此，业界普遍认为，这可能是由于三星事实上的领导人李在镕和30多名高管正面临法律诉讼，三星因此而面临着挥之不去的法律风险。

李在镕是三星集团董事长李健熙的独子，于2016年当选三星电子董事会成员。2017年2月，他被捕并被关押了一年。随后，五年的刑期被减半，缓期执行，并被释放。

今年8月底，韩国最高法院裁定，李在镕受贿案应由下级法院复审，这增加了更严厉判决和重返监狱的可能性。

李在镕在三星电子的董事任期于10月到期。之前有报道称，今年51岁的李在镕将不会寻求延长其在三星电子董事会的任期，但将继续担任三星电子副会长一职。

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关键词：三星

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