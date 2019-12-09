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因销毁藏匿涉欺诈证据，三星电子3名高管被判入狱两年

2019/12/9 23:58:59来源：新浪科技作者：李明责编：骑士评论：

北京时间12月9日晚间消息，据国外媒体报道，韩国一家法院周一判处三星电子三名高管入狱两年，原因是他们卷入了一起会计欺诈案，并将涉案计算机隐藏在地板下。

早在2015年，韩国金融监管机构就指控三星电子旗下三星生物（Samsung Biologics）涉嫌财务造假，金额达4.5万亿韩元（约合38.2亿美元）。随后，检方就开始调查三星生物的潜在欺诈行为。

此次三名高管被判入狱两年，也是这家韩国最大的企业集团所遭遇的最新法律麻烦。之前，其领导人李在镕（Jay Y.Lee）已经卷入涉及前总统朴槿惠（Park Geun-hye）的腐败案。

对此，法官Soh Byung-seok今日表示：“被告犯罪行为的大胆程度超出了公众的想象，震惊了社会。大多数韩国人希望三星成为，对国家经济做出贡献的世界一流公司。但是，如果这种增长是建立在违规和非法的基础之上，那就不值得称赞。”

据检方称，这三名高管要求三星生物公司的员工销毁和隐藏内部文件，包括将20多台电脑、笔记本电脑和计算机服务器藏在首尔附近的三星生物制药厂的地板下。

报道称，这些欺诈行为旨在提升三星集团实体母公司Cheil Industries的价值，从而巩固李在镕对三星集团的控制权。Cheil Industries持有三星生物科技公司46.3%的股份，而当时李在镕是Cheil Industries的主要股东。

对于法院今日的裁决，三星电子拒绝发表评论。

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关键词：三星

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