我国将启动太阳系近邻宜居行星太空探索计划

IT之家12月12日消息 据新华社报道，12月12日，中国航天科技集团有限公司总经理袁洁在北京航空航天大学的一场国企公开课上，介绍了中国航天科技集团面向2030年和2045年即将开展的重大工程项目，其中便包括太阳系近邻宜居行星的太空探索计划——“觅音计划”。

袁洁介绍，“觅音计划”将通过发射宇航飞行器，以直接成像手段率先发现和认证太阳系外宜居行星并刻画其宜居性，同时对太阳系天体开展光谱巡天，揭示水的分布，以0.01角秒的空间分辨率开启中外红波段天文学观测的新纪元。

据悉，“觅音计划”的关键技术包括空间分布式合成孔径阵列望远镜技术、低噪声中红外探测器技术、高灵敏高稳定深低温空间探测技术、天基成像平台多级系统高精度高稳构型控制技术、天基观测系统结构优化及数值模拟技术等。

展望2020年，中国航天科技集团的宇航发射次数将再次刷新纪录，将启动建设长期有人照料的近地载人空间站；实施探月工程三期嫦娥五号任务，实现月面无人采样返回；北斗导航卫星全球系统也将建成由30颗卫星组成的混合星座，服务范围延伸至全球；高分辨率对地观测系统卫星的发射与在轨应用即将完成，低轨移动互联网星座“鸿雁星座”继续加快建设。

此外，还将实施备受关注的首次火星着陆探测任务，计划于2020年发射火星探测器，2021年实现火星软着陆，开展火星环绕探测和巡视探测。



