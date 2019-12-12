内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

鲜花电商花加陷维权风波，称用户“恶意刷单”拒绝发货

2019/12/12 22:45:36来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪科技讯12月12日晚间消息，鲜花电商品牌FLOWERPLUS花加近日陷入消费者集体维权风波。不少用户在参与“双十二”活动后，却遭花加以“恶意刷单”为由拒绝发货。用户在微博等平台提出不满并投诉。

3人成团？推荐新友完成注册却被关闭订单

12月11日，花加在其微信服务号上推出12.12特惠团活动，活动中“小野”系列隔周配送产品（12个月24束鲜花）3人拼团价格为414元一年，相当于17.25元/束。

“拼团”属于当前电商平台较为流行的营销手法，商家先以较低价格吸引用户参与，用户需要将商品推荐给自己的亲朋好友后，可以较低价格购买商品。以花加此次3人拼团活动为例，对于用户来讲，获得了价格上的实惠，对于商家来讲，则在流量越来越贵的背景下，完成了一次低价拉新活动，每笔订单都可以获得2个用户。

这本来是一场“双赢”的营销活动。然而令用户不解的是，当不少用户已经邀请好友拼团成功后，11日晚8点左右，花加取消了部分用户的订单，并拒绝发货，理由是该产品存在“恶意刷单”行为。

这一举动引发了参与用户不满，不少用户在微博、社群等吐槽，并在互联网维权平台发布集体维权诉求。

恶意刷单？购买超过2单就不发货

花加为何要取消这部分用户的订单？如何判定用户“恶意刷单”？

“恶意刷单”确系电商领域一大顽疾，往往与“羊毛党”一同出现，指的是不少网友大量搜寻电商商家错标价格等漏洞，在明知价格不合理的情况下，大规模恶意下单或怂恿他人恶意下单，以获取利益。

然而，有用户晒出花加发送的“订单变更通知”截图，花加给出判定用户“刷单”理由很简单：下单1单的用户照常发货，下单大于等于2单的用户即判定为“刷单”，系统会关闭订单并进行退款。

参与此次活动的消费者却并不这样认为。用户反馈，花加标注的价格虽然确有一定优惠，但只是正常的促销优惠，并未便宜得“夸张”。此外，不少用户只购买2单，不应该属于“恶意刷单”。

对此，用户称，此次花加促销产品为“隔周配送”产品，即每两周配送一次，如果需要实现花加宣传的“每周一花”生活理念，消费者需要购买2单，并错开配送周期，才能每周都收到鲜花。

截止目前，花加没有给出新的回应，用户的维权还在发酵。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：刷单电商

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有