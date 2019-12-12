鲜花电商花加陷维权风波，称用户“恶意刷单”拒绝发货

新浪科技讯12月12日晚间消息，鲜花电商品牌FLOWERPLUS花加近日陷入消费者集体维权风波。不少用户在参与“双十二”活动后，却遭花加以“恶意刷单”为由拒绝发货。用户在微博等平台提出不满并投诉。

3人成团？推荐新友完成注册却被关闭订单

12月11日，花加在其微信服务号上推出12.12特惠团活动，活动中“小野”系列隔周配送产品（12个月24束鲜花）3人拼团价格为414元一年，相当于17.25元/束。

“拼团”属于当前电商平台较为流行的营销手法，商家先以较低价格吸引用户参与，用户需要将商品推荐给自己的亲朋好友后，可以较低价格购买商品。以花加此次3人拼团活动为例，对于用户来讲，获得了价格上的实惠，对于商家来讲，则在流量越来越贵的背景下，完成了一次低价拉新活动，每笔订单都可以获得2个用户。

这本来是一场“双赢”的营销活动。然而令用户不解的是，当不少用户已经邀请好友拼团成功后，11日晚8点左右，花加取消了部分用户的订单，并拒绝发货，理由是该产品存在“恶意刷单”行为。

这一举动引发了参与用户不满，不少用户在微博、社群等吐槽，并在互联网维权平台发布集体维权诉求。

恶意刷单？购买超过2单就不发货

花加为何要取消这部分用户的订单？如何判定用户“恶意刷单”？

“恶意刷单”确系电商领域一大顽疾，往往与“羊毛党”一同出现，指的是不少网友大量搜寻电商商家错标价格等漏洞，在明知价格不合理的情况下，大规模恶意下单或怂恿他人恶意下单，以获取利益。

然而，有用户晒出花加发送的“订单变更通知”截图，花加给出判定用户“刷单”理由很简单：下单1单的用户照常发货，下单大于等于2单的用户即判定为“刷单”，系统会关闭订单并进行退款。

参与此次活动的消费者却并不这样认为。用户反馈，花加标注的价格虽然确有一定优惠，但只是正常的促销优惠，并未便宜得“夸张”。此外，不少用户只购买2单，不应该属于“恶意刷单”。

对此，用户称，此次花加促销产品为“隔周配送”产品，即每两周配送一次，如果需要实现花加宣传的“每周一花”生活理念，消费者需要购买2单，并错开配送周期，才能每周都收到鲜花。

截止目前，花加没有给出新的回应，用户的维权还在发酵。