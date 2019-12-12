上海金山铁路新型动车组明日起投用，定员载客量增至1470人

据上海发布，铁路上海站表示，从12月13日起，金山铁路4组CRH6F型动车上线运行。该动车组共8节车厢，定员载客量达1470人，设计时速为160km/h。车厢内设有4个厕所，客室内顶部设液晶电视、行李架，扶手和座椅做了进一步优化，设置残疾人座椅。新车上线后将大幅提升运力，缓解金山铁路客流早晚高峰时段运能不足问题。

据介绍，金山铁路在原先2017年购置2组CRH6A型动车组的基础上，从12月13日起，4组新购置的CRH6F型动车也将上线运行，使得旅客出行更加舒适安全可靠。

据悉，CRH6型动车是为市域铁路量身定制的，该动车符合市域铁路短程停站多、快启快停、大载客量、安全舒适等优点，比原有的CRH2型动车600余人的载客量增加900多人，极大提升了运输能力。

1.时速适宜。设计时速为160km/h，适合金山铁路线路等级和公交化运行要求。

2.载客量大。该动车组共8节车厢，定员载客量达1470人，超员载客量达1950人，上线后将大幅提升运力，缓解金山铁路客流早晚高峰时段运能不足问题。

3.快速乘降。每节车厢设有3对1.3m宽的对开门，在列车满员的状态下，旅客上下车将更加方便快捷。缓解因停站时间短（仅为1分钟），客流高峰时段出现上下客拥堵的现象。

4.快启快停。采用4动4拖编组，动力分散在各节车辆中，在启停过程中人体感觉较平稳，乘坐体验舒适度更高。

5.外美内实。该动车组车头仿照了海豚的流线外形，不仅灵动美观，还降低了气动阻力。车厢内采用大宽度通道，设有4个厕所，客室内顶部设液晶电视、行李架，扶手和座椅做了进一步优化，设置残疾人座椅，安全舒适、低碳环保，更为人性化。