统一流畅风格：微软宣布对100多款应用图标进行大调整

IT之家12月13日消息 微软正在调整其Windows徽标和许多操作系统应用程序的图标，该公司的新Office图标仅仅是个开始。微软现在正在重新设计全公司的100多个图标，并使用新的颜色，材料和饰面。

这是在Fluent Design原则下大力推动微软软件和服务现代化的一部分。微软公司设计与研究公司副总裁乔恩·弗里德曼解释说：“在最新一轮的图标重新设计浪潮中，我们面临着两个主要的创造性挑战。”“我们需要在保持客户熟悉度的同时发出创新和变革的信号。我们还必须开发一个灵活，开放的设计系统，以跨越各种上下文，同时仍然忠于微软。”

大多数图标更改并不是大修，而是细微的调整，同时查看数十个图标时看起来更加一致。微软还将其设计工作的一部分集中在清理Windows图标问题上，Windows 10在设置和应用程序中出现了许多不一致的图标，其中一些古老的图标可以追溯到几十年前。

今年早些时候发布的Windows 10X系统，透露了稍作调整的Windows徽标。 在Windows 8和Windows 10中使用的现有Windows徽标是纯色，而新徽标看起来更像是蓝色的渐变，每个四分之一代表不同的颜色。

微软的图标工作和Fluent Design是一个循序渐进的过程，这一过程将在整个2020年持续进行。该公司的Edge浏览器有了一个新图标，Office也有了一个更现代的徽标，微软设计师现在正在以所谓的“开源”方式在内部进行协作。