春运火车票怎么买？12306“掌门人”发话了

IT之家12月13日消息 距离2020年到来仅有不到一个月的时间了，同时关于春运火车票、热门线路、火车票购买难等问题也接踵而至。今日有着12306“掌门人”之称的12306技术部主任单杏花也对这些问题作出解答。

北上广仍是热门，学生流开始攀升

12月12日上午11时许，12306互联网（含手机）当日售票量已超300万张，其中春运首日火车票近29万张。

据单杏花介绍，从大数据以及今早的售票情况来看，热门方向还是集中于北上广出去的方向，特别是北京去往成都、重庆、贵阳、杭州、哈尔滨，上海、广州去往成都、重庆、贵阳等方向。值得注意的是一些反向客流，比如哈尔滨到北京的客流也比较旺盛，同时学生客流的占比也较前几日有了显著提升。

单杏花同时也表示，由于2020年春节较早，节前学生流、务工流、探亲流高度重叠，客流更为集中；节后学生返程客流与务工流、探亲流错位，部分学校开学日期在春运之后，预计节后客流相对平缓。与此相对应的，铁路售票高峰期为2019年12月19日至12月25日（发售腊月廿三到廿九的车票），以及2019年12月30日至2020年1月4日（发售初四至初九车票），预计互联网单日售票量将突破1400万张（2019年春运互联网单日售票量最高1282万张），且高峰持续时间较长。

候补购票全面推广，电子客票大范围推广

单杏花说：“候补购票的全面推广是2020年铁路春运售票的最大亮点，电子客票的大范围推广也是2020年铁路春运售票一大亮点。”截至12月5日，全路共有458个高铁车站开通电子客票业务。同时铁路部门扩大了既有高铁干线和城际铁路电子客票应用范围，新建高铁线路随开通运营同步实施电子客票，也实现了铁路电子客票在全国高铁线路的基本覆盖。