微软新主机Xbox Series X官宣！长方体造型，2020年发售

IT之家12月13日消息 微软在今天的Game Awards上正式宣布了下一代Xbox，名为Xbox Series X，其外观设计也已公布，采用立方体造型，相比上代看起来更像是一台PC，将于2020年假日期间发售。

Xbox Series X采用长方体造型，顶部为中央凹陷形态的散热通风圆孔。正面Xbox Logo键是电源按钮，左下方是光驱键和光驱位，右下方有一颗标准USB接口。

微软使用Xbox Series X展示了《地狱之刃2：赛娜的献祭（Senua's Saga: Hellblade II）》，这是来自Ninja Theory的新游戏，确认是第一款Xbox Series X独占首发游戏。

官方表示，Xbox“X系列”主机将是微软最快、最强大的游戏主机，并为性能、速度以及兼容性设置了全新标准，允许向下兼容并体验数千款游戏。它的工业设计能以最安静和有效的方式提供四倍于Xbox One X的处理能力，并且这款主机支持垂直和水平放置。

据悉，Xbox Series X将搭载一个基于AMD Zen 2和Radeon RDNA架构的定制CPU。微软还在Xbox Series X上使用了SSD，这有望加快游戏加载时间。Xbox Series X也将支持8K游戏，游戏中的帧速率最高为120 fps，支持光线追踪和可变刷新率。

微软没有回应有关该公司计划的推出两款次世代游戏机计划的报道，但是Xbox“ Series” X的命名确实暗示不会只有一款游戏机。据外媒了解到，微软正在计划为X系列推出两款主机，其中一款价格更低，功能更弱。

微软今天还发布了新的Xbox无线手柄。Spencer解释说：“它的大小和形状已经过改进，可以适合更多人，并且还具有一个新的分享按钮，可以简化截图和游戏录屏。”此更新的手柄将与兼容现有的Xbox One和Windows 10 PC，并将随Xbox Series X一起提供。

微软Xbox Series X还支持自动低延迟模式（ALLM）和动态延迟输入（DLI），这将“使Xbox Series X成为有史以来响应速度最快的主机。” Spencer说，Series X是“为云计算的未来而设计的”。”，它将结合硬件和软件以“尽可能轻松地将出色的游戏带到游戏机和其他地方。”

Xbox Series X宣传片：