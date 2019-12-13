美国航空再度推迟波音737MAX复飞时间至2020年4月

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
北京时间13日消息，美国航空公司周四宣布，将旗下波音737MAX飞机的停飞时间延长至明年4月7日，意味着该型号飞机的停飞时间将超过一年。
今年3月，在印尼狮航和埃塞俄比亚航空两起致命空难后，各国监管机构下令停飞波音737MAX飞机。现在，美国航空公司计划中的停飞时间比任何其他航空公司都长。
本周三，美国联邦航空管理局（FAA）局长史蒂芬·迪克森在国会作证时证实，该机构不会在年底前批准波音737MAX复飞。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有