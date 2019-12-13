美国航空再度推迟波音737MAX复飞时间至2020年4月

北京时间13日消息，美国航空公司周四宣布，将旗下波音737MAX飞机的停飞时间延长至明年4月7日，意味着该型号飞机的停飞时间将超过一年。

今年3月，在印尼狮航和埃塞俄比亚航空两起致命空难后，各国监管机构下令停飞波音737MAX飞机。现在，美国航空公司计划中的停飞时间比任何其他航空公司都长。

本周三，美国联邦航空管理局（FAA）局长史蒂芬·迪克森在国会作证时证实，该机构不会在年底前批准波音737MAX复飞。