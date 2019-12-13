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买了会员竟然还要再花钱，别逼我去看盗版

2019/12/13 17:15:48来源：IT之家作者：启人责编：启人评论：

本文转载自【IT之家】公号


是不是买了视频网站的会员，视频就可以随便看了？

答案是：No。

因为会员的说法越来越多。


按设备类型额外收费


比如说，你开通在某宝买了一年视频会员。

你会发现，电视上的腾讯和爱奇艺是用不了的。

如果想用，还要额外购买TV端的会员。

当然，价格要贵上不少。

你可能会想，智能电视的系统，不也是安卓吗?为啥手机能用，电视用不了？

仔细一看，原来智能电视上的腾讯视频App叫云视听极光，爱奇艺App叫银河奇异果。

单做一个App什么意思，不言而喻了。


部分视频还要再花钱


你认栽了，怪自己没看清，乖乖补上了TV端的差价，准备尽享视频盛宴。

然而，你又发现，有些视频光有会员是不够的，还要另行收费。

VIP在这些影片面前唯一的作用，就是一部便宜两块五。

而且，这两块五只能用48小时。

行吧，版权方要求收费，这事也不能光怪平台。

想看那就花钱呗，一根冰激凌的钱，无所谓了。


烦人的会员“专属”广告


但是，启人要说但是了。

这钱花的，让人不痛快。

你高高兴兴打开电视的上的银河奇异果。

好家伙，开屏先来5秒广告。

视频中暂停，还会浮现广告弹窗。

你心里想，都已经买会员了，怎么还有广告？

一问客服才知道：这是尊敬的VIP专属广告，您为什么不想看呢？

你说我不管，老子就是不想看，当初买会员时，说好了会员免广告的。

在客服的指引下，你终于明白：会员免广告，早就变成了会员跳广告。

【VIP尊享广告特权】，这句话应该怎么断句？

  • VIP尊享广告，特权？

  • VIP尊享，广告特权？

反正我知道，这句话既不是免广告的意思，也不是跳广告的意思。


提前看也要再收费


在启人印象里，视频会员的两大基本特权就是：

  • 会员专属内容。

  • 会员提前观看。

不过最近，这个印象又被视频网站的骚操作打破了。

我们以热播的《庆余年》为例：

  • VIP会员可以比普通用户多看6集。

  • 如果你愿意额外花3元，就可以比VIP用户多看1集。

  • 花50元，就可以始终比VIP多看6集。

也就是说，在VIP之上，其实还有特权等级。

这就是传说中的【超级VIP】？

在正版渠道想要一直最快追番，需要VIP会员 + 50元。

但是，盗版资源早就满天飞了。

看：

先在搜索引擎里搜索“庆余年百度网盘”，选中第一个结果。

（为保护版权方，这里隐藏网址）

里面会诱导你关注一个公众号。

找到这个公众号，打开他给的网址。

果然，一分钱都不用花，就可以直接看到27集。

启人说这些并不是鼓励大家去看盗版，我想表达的观点只有一个：

如果花了钱还要再花钱才能看到，一分不花反而能看全。

正常人会怎么做选择，答案再清楚不过了。

前两天版权方和视频平台联合发文，告知大家不要去看盗版。

然而，版权和视频平台一边发文告诉大家不要去看盗版，一边搞50元多看6集的事。

什么意思？专赚正版用户的钱？

5元60集倒差不多。

作为一个90后，启人我完整见证了土豆、56网、酷6等第一批视频网站崛起。

当然，我也见证了他们因80S、电影天堂等盗版网站的挤压的衰落。

现在，00后这一代人的版权意识越来越强，视频会员机制也被证明是一条成功的商业化道路。

只希望各位能善待目前的商业机制，而不是用各种变相“加价”的方式，“逼”正版用户转投盗版的怀抱。

毕竟，花钱买会员还要再花钱，一分不花反倒能看全，而且没广告。

这太特么奇怪了。

我只觉得，买了会员的自己，像个傻子。

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