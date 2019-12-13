买了会员竟然还要再花钱，别逼我去看盗版

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是不是买了视频网站的会员，视频就可以随便看了？

答案是：No。

因为会员的说法越来越多。





按设备类型额外收费





比如说，你开通在某宝买了一年视频会员。

你会发现，电视上的腾讯和爱奇艺是用不了的。

如果想用，还要额外购买TV端的会员。

当然，价格要贵上不少。

你可能会想，智能电视的系统，不也是安卓吗?为啥手机能用，电视用不了？

仔细一看，原来智能电视上的腾讯视频App叫云视听极光，爱奇艺App叫银河奇异果。

单做一个App什么意思，不言而喻了。





部分视频还要再花钱





你认栽了，怪自己没看清，乖乖补上了TV端的差价，准备尽享视频盛宴。

然而，你又发现，有些视频光有会员是不够的，还要另行收费。

VIP在这些影片面前唯一的作用，就是一部便宜两块五。

而且，这两块五只能用48小时。

行吧，版权方要求收费，这事也不能光怪平台。

想看那就花钱呗，一根冰激凌的钱，无所谓了。





烦人的会员“专属”广告





但是，启人要说但是了。

这钱花的，让人不痛快。

你高高兴兴打开电视的上的银河奇异果。

好家伙，开屏先来5秒广告。

视频中暂停，还会浮现广告弹窗。

你心里想，都已经买会员了，怎么还有广告？

一问客服才知道：这是尊敬的VIP专属广告，您为什么不想看呢？

你说我不管，老子就是不想看，当初买会员时，说好了会员免广告的。

在客服的指引下，你终于明白：会员免广告，早就变成了会员跳广告。

【VIP尊享广告特权】，这句话应该怎么断句？

VIP尊享广告，特权？

VIP尊享，广告特权？

反正我知道，这句话既不是免广告的意思，也不是跳广告的意思。





提前看也要再收费





在启人印象里，视频会员的两大基本特权就是：

会员专属内容。

会员提前观看。

不过最近，这个印象又被视频网站的骚操作打破了。

我们以热播的《庆余年》为例：

VIP会员可以比普通用户多看6集。

如果你愿意额外花3元，就可以比VIP用户多看1集。

花50元，就可以始终比VIP多看6集。

也就是说，在VIP之上，其实还有特权等级。

这就是传说中的【超级VIP】？

在正版渠道想要一直最快追番，需要VIP会员 + 50元。

但是，盗版资源早就满天飞了。

看：

先在搜索引擎里搜索“庆余年百度网盘”，选中第一个结果。

（为保护版权方，这里隐藏网址）

里面会诱导你关注一个公众号。

找到这个公众号，打开他给的网址。

果然，一分钱都不用花，就可以直接看到27集。

启人说这些并不是鼓励大家去看盗版，我想表达的观点只有一个：

如果花了钱还要再花钱才能看到，一分不花反而能看全。

正常人会怎么做选择，答案再清楚不过了。

前两天版权方和视频平台联合发文，告知大家不要去看盗版。

然而，版权和视频平台一边发文告诉大家不要去看盗版，一边搞50元多看6集的事。

什么意思？专赚正版用户的钱？

5元60集倒差不多。

作为一个90后，启人我完整见证了土豆、56网、酷6等第一批视频网站崛起。

当然，我也见证了他们因80S、电影天堂等盗版网站的挤压的衰落。

现在，00后这一代人的版权意识越来越强，视频会员机制也被证明是一条成功的商业化道路。

只希望各位能善待目前的商业机制，而不是用各种变相“加价”的方式，“逼”正版用户转投盗版的怀抱。

毕竟，花钱买会员还要再花钱，一分不花反倒能看全，而且没广告。

这太特么奇怪了。

我只觉得，买了会员的自己，像个傻子。