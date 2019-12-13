2019年中国媒体十大新词语发布：5G元年、夸夸群、冰墩墩/雪容融等入选

IT之家12月13日消息 据教育部官网消息，作为“汉语盘点2019”活动的重要组成部分，国家语言资源监测与研究中心发布了“2019年度中国媒体十大新词语”。本次发布的十大新词语依次是：夜经济、5G元年、极限施压、止暴制乱、接诉即办、夸夸群、基层减负年、冰墩墩/雪容融、杀猪盘、乡字号/土字号。

据介绍，新词语反映了当下社会生活的新现象和新变化。十大新词语串联起了本年度经济社会发展中的一系列热点事件。“2019年度中国媒体十大新词语”是基于国家语言资源监测语料库，利用语言信息处理技术，结合后期人工确认获得。语料来源包括9份主流报纸，20家电台、电视台的节目转写文本，以及4个门户网站网络新闻2019年1月1日至11月底的全部文本，共计65.7万个，语料规模近10亿字次，代表了中国主流媒体的关注点和语言特点。

以下为教育部官网公布的“2019年十大新词语”解读（有删减）：

夜经济

指从当日18时至次日凌晨所发生的，以当地居民、工作人群、游客为消费主体，以购物、餐饮、娱乐、休闲等服务消费为主要形式的经济活动。夜经济可以提高设施使用率、激发文化创造、增加社会就业、延长游客滞留时间、提高消费水平、带动区域发展，是城市消费的“新蓝海”，为当前经济发展注入了新动能，被称为“中国经济新兴活力源”。

5G元年

2019年，是当之无愧的“5G元年”。6月6日，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商和中国广电获颁5G牌照。此后约5个月的时间里，8.6万座基站开始发射5G信号，20款5G手机终端入网测试，5G产业链进一步成熟。11月1日，三大运营商5G套餐正式启用，5G开始真正走进人们的生活。

接诉即办

指北京市为促进基层民生服务而采取的一种重要举措和创新机制，即以12345市民服务热线为主渠道的群众诉求快速响应机制。通过该机制，找准了服务群众“最后一公里”的痛点和难点，大大提高了为民办事的效率，真正回应群众的诉求，提升了群众的幸福感和获得感。

夸夸群

指一种以“全方位地用华丽的辞藻疯狂地夸奖吹捧”为主要内容的微信群。在夸夸群中，群成员可以享受到“夸人服务”，获得各种花式的称赞。这既是一种新兴的社交模式，也反映当今部分网民的一种情感需要。支持者认为，赞美的话是正能量，能让人增加信心，减轻压力；反对者则称，夸张的互相吹捧，会让人盲目自信，甚至迷失自我。

冰墩墩/雪容融

2022年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物。“冰墩墩”意喻敦厚、健康、活泼、可爱，象征着冬奥会运动员强壮的身体、坚韧的意志和鼓舞人心的奥林匹克精神。“雪容融”中的“雪”，象征洁白、美丽，是冰雪运动的特点；“容”，意喻包容、宽容、交流互鉴；“融”，意喻融合、温暖，相知相融。“容融”，表达了世界文明交流互鉴、和谐发展的理念，体现了通过残奥运动创造一个更加包容的世界和构建人类命运共同体的美好愿景。

杀猪盘

一种网络诈骗方式。指诈骗分子在以恋爱交友为手段获取被害人信任后，伺机将其拉入博彩理财等骗局，骗取受害人钱财。不同于其他骗局的“短、平、快”，杀猪盘最大的特点是放长线，这个过程犹如把猪养肥后再宰杀，故称。

乡字号/土字号

特指乡村特色产品品牌。2019年6月，国务院在《关于促进乡村产业振兴的指导意见》中明确提出，要实施农业品牌提升行动,鼓励地方培育品质优良、特色鲜明的区域公用品牌，引导企业与农户等共创企业品牌，培育一批“土字号”“乡字号”产品品牌。