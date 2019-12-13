微软Xbox发明人盛赞微软Xbox Series X：真是太棒了！

IT之家12月13日消息 微软在今天举办的TGA 2019大会上发布了次世代Xbox系列主机Xbox Series X。同时微软Xbox发明者也通过推特发表了自己对微软次世代主机Xbox Series X的赞赏之情。

Xbox的发明者Seamus Blackley表示：“XXX，这真是太棒了。”他补充道：“每款新Xbox产品发布时很多种感情都会涌上心头，其中混杂着骄傲、怀念等情感，同时我又被这些新设备所带来的惊奇和兴奋所振奋。在那个Xbox中有整个新世界，我喜欢它。”

值得注意的是Blackley曾表示自己很讨厌Xbox官方推出的除臭剂和沐浴露套装，甚至到了需要“喝一壶”才能减弱这种恨意的程度。由此可见微软新款次世代主机Xbox Series X还是很受人喜欢的。

据悉，微软新款次世代主机Xbox Series X将搭载一个基于AMD Zen 2和Radeon RDNA架构的定制CPU并使用SSD，支持8K游戏，游戏中的帧速率最高为120 fps，支持光线追踪、可变刷新率、自动低延迟模式（ALLM）和动态延迟输入（DLI）等技术。

微软次世代主机Xbox Series X将于2020年假日期间发售，敬请期待！