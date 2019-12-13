安卓10来了，三星Note10/Note10+全球开始推送OneUI 2.0稳定版

IT之家12月13日消息 三星已开始向德国的Galaxy Note10和Note10+用户推出基于Android 10的OneUI 2.0稳定版更新。但是，该更新不适用于该国家/地区的每个Note10用户，OneUI 2.0更新当前仅限于在OneUI 2.0 beta注册用户接收。这也意味着，三星Note10或Note10+智能手机上运行稳定版Android 9 Pie更新的用户尚未收到最新的Android 10更新。

首款获得Android 10更新的三星Galaxy智能手机是Galaxy S10。最新的Android更新适用于印度、英国、波兰、西班牙等不同国家和地区的所有Galaxy S10用户。

基于Android 10的OneUI 2.0更新带来了许多新功能，并改善了设备的整体稳定性。此外，该更新还将带来全系统范围的黑暗模式以及智能锁屏、数字健康、新的对焦模式、新的手势导航和12月的最新Android安全补丁。

OneUI 2.0更新大小约为1.9GB。

现在，Android 10更新稳定版现已提供给在德国Beta计划中注册的用户使用，三星很可能会在一周或更短的时间内向在其运行Android 9 Pie的Note10和Note 10+的用户提供该更新。