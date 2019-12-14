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实测发现苹果Pro Display XDR支持iMac Pro，但仅为5K分辨率

2019/12/14 6:54:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月14日消息 Pro Display XDR显示器在本周开卖后不久，外媒Relay FM指出，iMac Pro并未包括在与苹果网站上的显示器兼容的Mac型号列表中。

不过，视频编辑师Thomas Grove Carter实测发现iMac Pro实际上可以配合Pro Display XDR使用，但只能以5K分辨率显示。这可能是因为iMac Pro使用Intel较旧的“ Alpine Ridge” Thunderbolt 3控制器，没有足够的带宽来驱动6K显示器。

要以全6K分辨率使用Pro Display XDR，必须将显示器连接到具有MPX模块GPU的新Mac Pro、2018或更新版本的15英寸MacBook Pro、16英寸MacBook Pro或2019 iMac。据悉，所有这些型号均配备了英特尔更新的“ Titan Ridge” Thunderbolt 3控制器。

Pro Display XDR还可以在具有Thunderbolt 3端口和Blackmagic eGPU或Blackmagic eGPU Pro的任何Mac上以全6K分辨率工作，这些外部GPU也配备了“ Titan Ridge”控制器。

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