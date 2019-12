AMD：做梦都没有想到能够领先英特尔

IT之家12月14日消息 根据WCCFTech的报道,随着AMD与英特尔之间的“信息战”愈演愈烈,双方在过去的几次会议中都做出了重要的演讲。外媒表示,AMD处理器在工艺上领先于英特尔,这是30年里x86行业中的首次。

最近AMD的股价是42美元,非常接近2000年6月互联网泡沫破裂前的历史最高47.5美元,毫无疑问AMD已经在某种程度上恢复了原本的辉煌。以下是AMD在巴克莱的演示文稿的转录:

…在一些低线程数或单线程应用中,我们曾有一些不足之处。有了“Rome”处理器后,我们不仅使吞吐量增加了一倍,甚至超过了一倍,每个插槽的核心数量上都是上一代的两倍,与英特尔的当代产品相比更是增加了一倍多。

……这是半导体行业第一次,我们要打破过去半导体行业30年的“自然法则”,即英特尔拥有更先进的制程工艺。四年前,我们很兴奋,因为我们认为我们将会与英特尔势均力敌,我们做梦也没想到会领先(We didn't dream that we would be ahead)。

——AMD数据中心集团高级副总裁 Forrest Norrod