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AMD：做梦都没有想到能够领先英特尔

2019/12/14 9:41:32来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月14日消息 根据WCCFTech的报道，随着AMD与英特尔之间的“信息战”愈演愈烈，双方在过去的几次会议中都做出了重要的演讲。外媒表示，AMD处理器在工艺上领先于英特尔，这是30年里x86行业中的首次。

最近AMD的股价是42美元，非常接近2000年6月互联网泡沫破裂前的历史最高47.5美元，毫无疑问AMD已经在某种程度上恢复了原本的辉煌。以下是AMD在巴克莱的演示文稿的转录:

…在一些低线程数或单线程应用中，我们曾有一些不足之处。有了“Rome”处理器后，我们不仅使吞吐量增加了一倍，甚至超过了一倍，每个插槽的核心数量上都是上一代的两倍，与英特尔的当代产品相比更是增加了一倍多。

……这是半导体行业第一次，我们要打破过去半导体行业30年的“自然法则”，即英特尔拥有更先进的制程工艺。四年前，我们很兴奋，因为我们认为我们将会与英特尔势均力敌，我们做梦也没想到会领先（We didn't dream that we would be ahead）。

——AMD数据中心集团高级副总裁 Forrest Norrod

WCCFTech报道称，在一次谈话中，Forrest Norrod坦率地承认，就单线程性能而言，上一代AMD Zen在某些方面存在缺陷，而最新一代AMD已经完全解决了这个问题。不久前，英特尔的首席执行官也非常坦率地讨论了10nm的问题所在，这两家公司把这些乏味的财务会议变得相当有趣，让人耳目一新。

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关键词：AMD处理器

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