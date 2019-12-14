官方宣布大张伟成为京东超市代言人：新单曲太魔性

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IT之家12月14日消息 今天京东宣布大张伟成为京东超市代言人，并且他还带来了最新单曲《我是京东超市一颗跳跳糖》，有点魔性，有点洗脑，有点上头。
与此同时，京东还宣布京东超市年货节一同开启，各品类的优惠券领不停，满199减100，还有自营商品站内保价，买贵就赔。
实际上，上月底大张伟在《奇葩说》中就植入了京东超市的广告，并且现场演唱了这首魔性的歌曲，该歌曲改编自大张伟在去年年末发行的歌曲《我是一颗跳跳糖》。
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