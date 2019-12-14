Waymo收购人工智能公司Latent Logic，进军英国

12月14日消息，据英国《卫报》报道，谷歌母公司Alphabet一直在通过旗下子公司Waymo推动自动驾驶汽车行业向前发展。迄今为止，该公司主要在美国国内运营。但最近，Waymo收购了英国一家专门从事自动驾驶汽车测试的人工智能（AI）公司——Latent Logic，表明它对国际扩张也有兴趣。

Latent Logic开发的人工智能技术通过“模仿学习”的方式对人类行为进行模拟，可用于对汽车进行测试。而大多数公司或研究机构通过“强化学习”的方式训练人工智能，其中人工智能对给出问题的答案，被编程为要么是正确，要么是错误。经过一段时间，通过强化训练的人工智能可以更快地学习正确答案。

然而，这种“强化学习”的方式训练人工智能可能是相当低效的。相比之下，“模仿学习”的方式让机器模仿人类的行为，可以学习一些更为隐晦的知识，从而让人工智能更快地获得最优解的模型。Waymo可以利用这一技术训练自动驾驶汽车，方法是让人工智能模拟复杂的人类行为，如汽车之间的相互碰撞，或者行人出现在汽车前方一个意想不到的地方。

Latent Logic总部设在英国牛津，该城市在某种程度上已经成为全球自动驾驶汽车研究的中心。例如，当地的自动驾驶软件公司Oxbotica已经测试了无人驾驶送货车、无人驾驶出租车和无人驾驶穿梭车；英国BAE系统公司(BAE Systems)与牛津大学的研究人员合作，将越野赛车Bowler Wildcat改造成一辆大型自动驾驶汽车。同时，牛津大学也在研究自动驾驶汽车。

收购Latent Logic使Alphabet在英国一个关键地区获得了立足点，并有机会接触到当地人才。Waymo首席科学家和研发负责人德拉戈·安圭洛夫（Drago Anguelov）告诉《卫报》：“我们在欧洲看到了激动人心的机会，不仅可以继续与主要汽车制造商建立合作关系，还可以受益于牛津大学及当地其它机构的世界级技术和工程能力。”

Waymo还没有在英国推出自动驾驶汽车服务的计划，但该公司已经证实，未来有在欧洲运营的计划。