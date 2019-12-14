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11月邮政行业运行情况公布：业务总量累计完成1.45万亿元

2019/12/14 15:26:11来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月14日消息 今日，国家邮政局公布了2019年11月邮政行业运行情况。

国家邮政局数据显示，1-11月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成8681.5亿元，同比增长21.6%；业务总量累计完成14517.3亿元，同比增长31.2%。

11月份，全行业业务收入完成977.2亿元，同比增长23.5%；业务总量完成1795.5亿元，同比增长30.4%。

1-11月，邮政服务业务总量累计完成2259.8亿元，同比增长25.4%；邮政寄递服务业务量累计完成224.6亿件，同比增长3.5%；邮政寄递服务业务收入累计完成390.6亿元，同比增长15.3%。

11月份，邮政服务业务总量完成255.4亿元，同比增长41.6%；邮政寄递服务业务量完成23.1亿件，同比增长10.2%；邮政寄递服务业务收入完成45.1亿元，同比增长61.4%。

1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成567.9亿件，同比增长25.4%；业务收入累计完成6725.7亿元，同比增长23.9%。其中，同城业务量累计完成99.3亿件，同比下降3%；异地业务量累计完成455.7亿件，同比增长33.8%；国际/港澳台业务量累计完成12.9亿件，同比增长28.3%。

11月份，全国快递服务企业业务量完成71.2亿件，同比增长21.5%；业务收入完成796.7亿元，同比增长22.9%。

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关键词：国家邮政局

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