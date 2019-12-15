联想公布小新Pro 13s：冰瓷莹玉配色，无边触控板

IT之家12月15日消息 不久前，联想公布了白色版联想小新Pro 13预计将于12月25日圣诞节期间上架，官方称其成本更高。现在，联想确定这款笔记本的型号，小新Pro 13s，采用冰瓷莹玉配色，另外还曝光了一个新功能“轻感触控”。

联想表示小新Pro 13s不止屏幕无边，触控板也采用了无边的设计，键盘下方区域采用了纯平的设计，联想用四个角标标注了触控板的位置。至于“轻感触控”功能，官方没有进行过多解释，或将带来新的交互体验。

据悉，9月底，联想正式发布了联想小新Pro 13笔记本，i5+8G+512GB首发价4999元，i5+16G+512GB+MX 250首发价5699元。屏幕方面，联想小新Pro 13采用了 13.3英寸的16:10屏幕，屏占比为90%，分辨率为2560×1600，100% sRGB，DC调光，300nit亮度。配置方面，联想小新Pro 13采用了英特尔最新的10代i5/i7处理器，其中i7达到了6核12线程，并支持35W的性能模式，内存选8GB和16GB，固态标配512GB。设计方面，联想小新Pro 13采用了轻薄金属机身，重量为1.27千克，日常办公续航为9.7小时，支持快充，网络摄像头支持人脸识别登录。