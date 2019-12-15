英国《星期日邮报》：捍卫华为...

IT之家12月15日消息 今日，英国《星期日邮报》发了一篇文章，名为《捍卫华为...》，作者Christopher Findlay是澳大利亚国立大学亚洲及太平洋学院克劳福德公共政策学院的经济学名誉教授。文中对华为受到的不公平待遇予以同情，并对华为在5G领域取得的成绩予以肯定。

文中称，对于美国要求其盟友禁止使用华为的5G设备这一要求，英国方面还在考虑中，有迹象表明英国将允许华为进入其部分5G网络的建设，但官方没有明确表态。

文中对华为在5G方面取得成就给予很高的评价，认为华为的对手主要有中国国内的中兴、瑞典的爱立信、韩国的三星和芬兰的诺基亚，而且在全球范围内，华为拿下了最多的5G合同。对于禁用华为的风险，文中提到，一项评估分析显示，禁用华为5G设备可能会使5G建设的成本增加30%。

对于所谓的华为5G设备不安全的言论，欧洲方面已经开始着手制定缓解风险的策略，其中华为方面也表示会帮助解决，包括公布源代码等。美国对华为的禁令还使得其本土企业“苦苦挣扎”，对于华为在美国的供应商而言，禁令意味着营收减少，这是谁也不愿意看到的。

最后，文中指出，国际合作可以提供解决问题的空间，试图完全消除所谓的安全隐患可能“会使我们付出沉重的代价”，有些是经济上的代价，还有些是技术上的代价，比如技术落后、影响下一次技术变革等。