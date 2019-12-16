5G手机普及来得太快，一年不到降至千元

小米旗下品牌Redmi于上周推出5G新品Redmi K30，1999元的售价再次刷新了5G手机价格下限。而在本月，还有vivo X30和OPPO Reno3等5G手机推出。根据业内人士预估，这些机型应该会保持在2000-3500价格段，这意味着5G手机覆盖人群会逐渐扩大，这将有利于5G更快普及。

千元5G手机比预想来得快

6月6日中国发放5G牌照后，第一波5G手机如约而至。7月23日，中兴天机Axon10Pro5G版在8月5日正式上市，售价4999元；7月26日，华为首款国行5G手机Mate20 X（5G）正式亮相，售价6199元。而一个月之后，vivo子品牌iQOO发布的新品iQOO Pro 5G版，价格击穿4000元档位，以3798元的起售价成为当时最实惠的5G手机。

此后，5G手机价格下限屡次刷新。11月15日，联想旗下第一款5G手机Z6 Pro 5G版，售价仅3299元。这个5G最低价格也仅仅保持了一个月，就被Redmi K30 5G再次刷新。

根据此前中国移动发布的《2020年终端产品规划及5G产品白皮书》，2020年第二季度，才会有2000元档位的5G终端推出。2020年底，5G手机价位将下探至1000-1500元。5G手机在2019年便击穿了2000元档位，明显超出了行业预期。