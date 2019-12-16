美团扭亏为盈背后：提高抽成，大砍单车业务

今年第三季度，美团点评在第二季度意外实现整体盈利后再次盈利，实现净利润13.33亿元，同比扭亏为盈，经调整净利润为19亿元，超出市场预期。其中，餐饮外卖业务毛利显著提升，由上年同期的19亿元增长64.5%至30亿元，毛利率由16.6%上升至19.5%。

美团外卖

而就在12个月前，美团的亏损扩大速度还超过了其营收增长速度。当时，美团还在说服餐馆入驻其平台，在外卖骑手上投入巨资，烧钱补贴用户。



业绩的改善已经推动美团股价累计上涨了145%，现在的市值已达到750亿美元，成为中国第三大上市科技公司，打乱了过去的BAT格局。

提高广告费、佣金比例

随着越来越多的个体餐点入驻美团创造订单，美团开始收取更高的广告费，抽取更高的佣金比例，其主营的外卖业务已经实现盈利。

除了外卖业务外，美团还有一系列其他业务，包括到店、酒店及旅游业务，这部分业务的毛利率高达89%。投资研究公司伯恩斯坦驻香港分析师大卫·戴(David Dai)认为，飞速发展的旅游预订业务和团购业务是美团其他业务的“摇钱树”。上个季度，美团将旅游预订业务的佣金比例从2018年初的10.4%提高到了14.1%。

美团Q3餐饮外卖业务毛利增长65%

不过，外卖仍是美团获取新用户的切入点。美团通过外卖服务向用户提供其他优惠，吸引用户使用平台上的其他服务，例如美甲。用户在美团上发布7个餐馆点评就能赢得一次免费美甲服务。

去年，美团主要对手饿了么宣布拿出30亿元补贴消费者，逼迫美团砸钱应战。一年过去了，美团似乎撑过了这波烧钱大战。研究公司Trustdata发布的数据显示，美团应用上目前拥有590万餐饮商家，几乎是饿了么的两倍。截至第二季度末，美团在外卖市场的占有率接近三分之二，高于一年前的59%。

美团创始人王兴称，公司在中国小城市的地位尤其稳固，用户更加忠诚。“其他对手为注重价格的用户提供了高额补贴，但是这是无法持续下去的，”他在5月份称，“因此，当补贴活动停止时，他们的订单就会突然消失。”

华兴资本分析师艾拉·季(Ella Ji)对此表示认同，她认为饿了么的补贴没有奏效，外卖业务正变得越来越根深蒂固。

控制新业务支出，大砍单车业务

同时，美团还停止了在新业务上的挥霍，例如共享单车业务、网约车业务，尤其是去年花费27亿美元收购的摩拜单车。今年，美团关闭了摩拜单车在部分国家的业务，也出售了在一些市场的业务。知情人士称，和获得的收购价相比，美团更关注完全剥离摩拜欧洲业务。

共享单车业务的国际重组和折旧计划接近结束帮助美团削减了成本。美团也不再使用巨额补贴的方式发展自主网约车业务，转而在其应用上聚拢其他提供商。过去两个季度，美团新业务部门毛利率已经转正。

另外，支付业务已成了美团重点。现在，美团已经为个体餐点安装了POS机，从而获得个体餐点的销售数据。