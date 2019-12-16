三星Note9/S9系列国行One UI 2 Beta1推送

IT之家12月16日消息 据IT之家网友投稿，三星Note9/S9系列国行正式开启One UI 2内测，目前Beta1已推送。

具体更新内容见下图：

另据三星GALAXY盖乐世官微消息，三星Galaxy Note9，Galaxy S9/S9+用户One UI beta版限量内测邀请现已开始。根据此前三星官方公布的系统升级计划列表显示，三星Note9将在2020年2月推送One UI 2，三星S9、S9+将在2020年3月推送。