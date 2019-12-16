绕不开腾讯阿里，打不过亚马逊，初创科技公司：我太难了

在中国，诸多科技初创公司绕不开的两座大山是腾讯和阿里巴巴，它们的选择基本上只有两种：被收编或死亡。

即使能够上市的科技公司，它们在与腾讯和阿里巴巴打交道的过程中也付出了很高代价。虽然从腾讯或阿里巴巴获得了资金、流量和客户资源，但获得这些支持的代价是出让过高的投票权，在人事、兼并、收购等方面受到掣肘。

过去2年，近24家公司将腾讯或阿里巴巴列为IPO（首次公开招股）风险因素，其中包括美团点评和拼多多这样的大型公司。拼多多就在招股文件中称，“如果我们不能保持与腾讯的关系，我们的业务可能会受到重大负面影响。”

至于山寨，腾讯更是屡试不爽。腾讯的“借鉴”模式，就是利用了其海量用户和强大的产品管理能力，发现好创意后自己推出极其相似，甚至体验更好的产品，赢得用户青睐，干掉原创。腾讯的高明之处在于，从法律意义上看，它的山寨并不违法。当然了，从山寨、改进到创新，目前腾讯早已摆脱了山寨的标签。

国内科技产业江湖如此，国外科技产业显然也不是岁月静好。国外媒体的一篇文章就揭示了亚马逊是怎样“欺行霸市”的，以下为文章摘要：

阿姆斯特丹软件初创公司Elastic业务迅速扩大，员工也快速增加到100人。它被亚马逊盯上了。

2015年10月，亚马逊AWS宣布将Elastic免费的数据搜索和分析工具包装为一项付费服务。更过分的是，亚马逊居然把其服务命名为Elasticsearch。

通过与其其他产品集成，一年之内，亚马逊从Elasticsearch获得的收入超过Elastic。Elastic去年在产品中增加了高级功能，限制亚马逊这类公司对其工具的使用。亚马逊复制了诸多这些功能，并免费提供给客户使用。

9月，Elastic在美国加州联邦法院起诉亚马逊侵犯其商标权，因为亚马逊使用了与其产品完全相同的名称：Elasticsearch。Elastic诉称亚马逊“误导消费者”。亚马逊否认有不当行为。该案尚在审理中。

自1990年代中期以来——当时微软利用Windows主宰个人电脑行业，还没有一家科技巨头像亚马逊这样给竞争对手带来恐惧。与Elastic的纠纷表明它是如何在科技界“挥舞大棒”的。

尽管云计算可能会变得不再“鹤立鸡群”，但它是相当大一部分互联网的基础，已成为科技产业最大、最赚钱的业务之一，向企业提供计算能力和软件。亚马逊是最大的云服务供应商。

亚马逊AWS服务

亚马逊利用AWS抄袭和整合其他科技公司率先推出的软件。它通过提高易用性、“雪藏”竞争对手产品，甚至通过捆绑折扣降低产品价格，使自己的产品获得竞争优势。这些举措促使客户选择亚马逊产品，而真正开发出这些软件的公司则可能“颗粒无收”。

规模较小的竞争对手表示，即便如此，它们也别无选择，只能与亚马逊合作。由于亚马逊有众多客户，初创公司在推广产品方面往往不得不束手束脚，“自愿”与亚马逊共享客户和产品信息。为获得通过AWS销售产品的权利，初创公司不得不与亚马逊分成收入。

山寨开源软件惹争议

一些公司“制造”了一个词汇来描述亚马逊的所作所为：“洗劫”软件。通过挖掘其他公司创新，试图挖走它们的工程师，以及利用它们的创新盈利，亚马逊把潜在竞争对手扼杀在摇篮中，迫使它们重新调整商业策略。

亚马逊的所作所为引起监管机构关注：它是否滥用了其市场主导地位，是否打压了市场竞争。数家竞争对手在讨论是否对亚马逊提起反垄断诉讼，监管机构和国会议员也在调查亚马逊是否有欺行霸市之嫌。

AWS只是亚马逊主导多个产业的武器之一

AWS只是亚马逊主导美国多个行业的一种武器。它已经改变了零售、物流、图书出版和影视产业，还在考虑进军处方药销售、房地产销售和安全领域。

亚马逊与AWS相关的所作所为引起了更多争议。在云计算领域，它是无可争议的市场领头羊——是与其最接近的对手微软的三倍。数以百万计的消费者每天都在不知不觉中使用AWS：Netflix和苹果iCloud都使用了亚马逊的云计算服务。

亚马逊最初开发AWS的目的是内部使用，但很快意识到其他公司也有同样的需求。Airbnb和通用电气等公司基本上都使用亚马逊的云服务，而非购买和管理自己的计算系统。

对于亚马逊本身来说，AWS也是至关重要的。AWS去年营收为250亿美元——与星巴克相当，是亚马逊最赚钱的业务。来自AWS的利润，使亚马逊能不断投资其他许多行业。

亚马逊在一份声明中说，有关它“洗劫”软件的想法是“愚蠢和没有事实依据”的，它对软件行业贡献良多，它的所作所为符合客户最大利益。

一些科技公司表示，它们通过AWS获得了更多客户；甚至一些与亚马逊有纠纷的公司还在发展壮大，例如Elastic，不但去年上市，目前还拥有1600名员工。

但在对逾40名亚马逊及其对手员工（包括现任和前任）进行的采访中，许多受访者称亚马逊与AWS有关的所作所为的代价是隐形的：很难衡量被亚马逊抢走了多少业务、来自亚马逊的威胁吓跑了多少潜在投资者。

4名知情人士透露，今年2月，7名软件公司CEO在硅谷会晤，讨论对亚马逊提起反垄断诉讼事宜。由使用亚马逊商城的厂商提起的一起诉讼，反映了他们的不满：一旦成为直接竞争对手，亚马逊就不再中立了。由于担心会陷入一场“马拉松”式法律诉讼，这7名CEO最终没有起诉亚马逊。

目前监管机构正在接洽部分亚马逊软件竞争对手。美国众议院司法委员会9月致函亚马逊，要求提供与AWS业务有关的资料；据悉美国联邦贸易委员会在要求AWS竞争对手提供资料。

风投公司Uncorrelated创始人萨里尔·德什潘德（Salil Deshpande）表示，亚马逊对软件初创公司的所作所为会破坏业界生态，“它影响了初创公司创收、抢夺它们的软件控制权、夺走它们的客户”。

洗劫

MariaDB CEO霍华德：AWS的成功建立在“洗劫开源技术之上”

刚推出AWS时，亚马逊还不能持续盈利，这一服务似乎是不务正业。

但AWS受到初创公司青睐，由于不需要先期购买计算设备，只需为自己使用的计算能力买单，它们可以节省大笔支出。很快，有更多公司使用亚马逊云计算服务和软件。

2009年，亚马逊制定了加速AWS成长的模板。那一年，它推出了数据库管理服务，采用的是开放源代码软件。一直以来，亚马逊的这一模式并没有引起大的争议。

直到2015年抄袭Elasticsearch并推出竞品，亚马逊的这一策略引发了争议。曾经创办开源软件InfluxDB的托德·佩尔森（Todd Persen）说，“一家公司依靠开放源代码产品开展业务，突然出现了一家利用其技术与其竞争的公司。”

根据许可协议，亚马逊无需为使用开放源代码技术付费，但利用这些技术与开发者竞争，无疑会影响创新的动机。这也会让别无选择的初创公司选择对原来开源的技术收费，或修改许可协议，限制包括亚马逊在内的公司使用它们技术的方式。

去年，MongoDB宣布将要求把其技术包装为Web服务的任何公司免费共享底层技术，此举被广泛认为是冲着AWS来的。AWS很快推出了自己的技术——外观和风格与MongoDB技术相似，绕开了MongoDB的要求。MongoDB是曾考虑对亚马逊提起反垄断诉讼的7家公司之一。

开源软件公司MariaDB CEO迈克尔·霍华德（Michael Howard）表示，“AWS的成功建立在洗劫开源技术上。”他估计，亚马逊通过MariaDB软件获得的营收是他的公司的5倍。

AWS副总裁安迪·古特曼斯（Andi Gutmans）表示，一些公司想成为“唯一”利用开源项目赚钱的公司，亚马逊“致力于确保开源项目保持真正开源，确保客户能自由选择使用开源软件的方式——无论它们是否选择AWS”。

2012年AWS举行首届开发者大会时，亚马逊已不再是云计算领域的唯一巨头：微软和谷歌都推出了云服务。

亚马逊也因此推出了更多软件服务，使AWS成为不可或缺的一项服务。在一次会议上发言时，AWS负责人安迪·雅西（Andy Jassy）表示，它希望“支持每一种可以想象得到的使用场景”。

亚马逊开始以惊人的速度增加AWS服务——由2014年的30项增加至今年12月的约175项。它还有“主场”优势：简单和方便。

客户可以通过只点击一下鼠标添加新的AWS服务，利用相同的系统来管理它们。新服务的费用将添加到同一账单，无需财务或合规部门重新审核。

相比之下，在AWS上使用非亚马逊服务要更为复杂。古特曼斯表示，AWS与许多公司密切合作，“尽可能无缝”地整合它们的产品。

干涉合作伙伴宣传材料

亚马逊AWS开发者大会

目前，亚马逊AWS开发者大会是世界上规模最大的科技盛会之一，每年吸引数万人参会。

这次会议最受关注的是雅西的发言，他在发言中会公布AWS的新服务。由于新的AWS服务往往会让部分初创公司陷入困境，因此他的演讲的绰号被称为“血色婚礼”（The Red Wedding）——《权力的游戏》中的一次流血事件。

亚马逊还为其开发者大会制定了“规矩”。以数万或数十万美元购买展位的企业称，它们的标语、宣传册和新闻发布稿必须事先获得亚马逊批准。

AWS的一份文档阐述了与其合作的企业市场营销指南，亚马逊禁止营销材料中出现某些词或短语，如“多云”，使用两个或更多云平台的概念。一名亚马逊发言人说，AWS已经叫停这一措施。

合作伙伴还被要求在营销材料中避免使用“最好”、“第一”、“唯一”、“领头羊”等词汇——除非得到独立研究支持。

爱恨交织

Nexla CEO所罗伯：对亚马逊持保留态度

以色列Redis实验室创办于2011年，围绕一款被称作Redis的免费软件开展业务。亚马逊很快提供了一款相似的付费服务。

前Redis实验室员工估计，亚马逊利用Redis技术每年获得高达10亿美元营收——10倍于Redis实验室。他们说，亚马逊还试图挖角该公司员工，并通过折扣打压公司业务。

部分Redis实验室高管今年曾考虑对亚马逊提起反垄断诉讼，但也有部分高管犹豫不决，因为Redis实验室80%的营收来自AWS客户。

前Redis实验室营销副总裁丽娜·乔希（Leena Joshi）表示，“这是一种爱恨交织的关系。一方面，我们的大多数客户使用AWS，因此与它紧密集成符合我们的利益。与此同时，我们知道它蚕食了我们的业务。”

Redis实验室没有就其营收或AWS的所作所为发表评论。它表示，亚马逊提供了“重要的服务。”

并非每家公司都把AWS看作威胁。初创公司Databricks CEO阿里·戈德希（Ali Ghodsi）表示，AWS销售团队提升了公司产品销售，“没有发现他们利用手段打压我们”。

初创公司Nexla CEO萨基特·所罗伯（Saket Saurabh）表示，他对亚马逊持保留态度。虽然投资者警告他与亚马逊共享了太多信息，但他仍然选择与亚马逊合作，因为亚马逊为公司提供了庞大的潜在客户群。所罗伯说，“我们哪有什么选择？”